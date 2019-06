Le bilan des violents affrontements intercommunautaires de Béoumi, dans le centre de la Côte d’Ivoire, en mai, est passé de 14 à 16 morts, a annoncé vendredi la justice, après la découverte de deux corps de personnes portées disparues.»Nous sommes passés de quatorze à seize décès», après que «les restes des corps ont été découverts au bord de la rivière Kan», a déclaré le procureur de la République de Bouaké, Braman Koné, lors d’une conférence de presse. Dans le cadre de l’enquête, 27 personnes ont été interpellées, a-t-il précisé, dont le chargé de communication de la mairie, et un adjoint au maire de Béoumi, «les principaux acteurs qui ont envenimé la situation à travers les réseaux sociaux», selon le procureur. Le 15 mai, une altercation entre un chauffeur de taxi-brousse malinké et un conducteur de moto-taxi baoulé avait dégénéré en bataille rangée dans la ville (située à 60 km à l’ouest de Bouaké), faisant, outre les 16 morts, une centaine de blessés et contraignant 300 personnes à quitter leurs foyers. Les affrontements intercommunautaires, parfois meurtriers, sont fréquents en Côte d’Ivoire, pays de 25 millions d’habitants qui compte plusieurs dizaines de peuples. Ces heurts sont souvent liés à la propriété foncière mais aussi aux transports. Des affrontements entre populations locales et transporteurs dioula, qui contrôlent traditionnellement les taxis-brousse, se produisent sporadiquement, faisant parfois des morts.