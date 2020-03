Les autorités iraniennes ont annoncé hier 123 décès de plus dus au coronavirus (Covid-19), ce qui porte à 1.556 le bilan officiel de l'épidémie en Iran, un des pays les plus touchés par cette pandémie avec l'Italie et la Chine. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, plus de 966 nouveaux cas de contamination ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, et 20.610 personnes au total ont contracté le virus en Iran. Une pétition pour la levée des sanctions américaines contre l'Iran a récolté plus d'un millier de signatures, a rapporté, hier, l'agence de presse iranienne, IRNA. L'Iran lutte contre la pandémie sous les sanctions les plus sévères jamais imposées par les Etats-Unis, après que Washington a quitté un accord nucléaire historique soutenu par l'ONU. La France et l'Allemagne ont arrêté leurs transactions avec la République islamique. Washington «prétend avoir exempté les denrées alimentaires et les médicaments de ses sanctions anti-iraniennes, ce que Téhéran rejette comme un mensonge effronté car les interdictions ont dissuadé plusieurs banques étrangères de faire des affaires avec Téhéran», a ajouté la même source. L'Iran a exhorté les Nations unies et toutes les organisations internationales pour demander la suppression des mesures draconiennes qui ont entravé la lutte du pays contre le coronavirus.