Un ressortissant américain a été tué samedi par des tirs de sommation aux environs du camp militaire Général Baba Sy, au sud de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, ont rapporté des médias. «L’individu a tenté d’échapper à une interpellation aux environs de 12 heures, non loin du camp militaire.» Le Burkina Faso votait, hier, pour élire son président et ses députés dans un contexte politique et sécuritaire tendu, l’opposition redoutant des «fraudes massives» du camp du président Roch Kaboré, favori pour sa réélection, et menaçant de ne pas reconnaître les résultats. 6,5 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour ce double scrutin, mais près d’un cinquième du pays ne pourra pas voter, dans certaines zones en proie à des attaques terroristes et des violences intercommunautaires. Roch Marc Christian Kaboré, élu en 2015 et qui brigue un second mandat, fait face à 12 adversaires, dont Zéphirin Diabré, chef de file de l’opposition, et Eddie Komboïgo, candidat du parti de l’ex-président Blaise Compaoré.