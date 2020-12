Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a appelé vendredi à renforcer les mesures de santé publique contre le COVID-19 alors que les festivités liées au Nouvel An commencent un peu partout à travers le continent. L'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que les Africains qui prévoient de célébrer Noël et l'arrivée de la nouvelle année 2021 devaient veiller à appliquer certaines mesures de santé publique, comme éviter les rassemblements en intérieur et respecter la distanciation sociale. Le CDC Afrique a également appelé les Africains à se laver systématiquement les mains pour prévenir la transmission du COVID-19 et des nouvelles variantes du virus trouvées au Nigeria et en Afrique du Sud. Le CDC Afrique a noté qu'une infection sur cinq en Afrique se produisait à domicile à l'occasion d'une visite, ce qui rendait d'autant plus urgent un respect plus strict des mesures de santé publique. Au cours d'une conférence de presse virtuelle organisée jeudi, le directeur du CDC Afrique John Nkengasong a déclaré que les gens devraient célébrer la fête du Nouvel An en prenant des précautions et en respectant les mesures de sécurité. «Suivre avec diligence les bonnes pratiques en matière de santé publique permettra d'empêcher un pic de cas de COVID-19 dans les deux prochains mois sur le continent africain», a déclaré le directeur du CDC Afrique. «Le COVID-19 nuit également aux économies africaines, et représente une grave menace pour la vie et les moyens de subsistance des habitant du continent. Nous devons appliquer les bonnes pratiques en matière de santé publique en cette période sans précédent», a-t-il ajouté.