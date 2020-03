Le respect de l’accord russo-turc conclu à Moscou sur un cessez-le-feu à Idleb dans le nord-ouest de la Syrie est toujours de mise après une semaine de son entrée en vigueur, permettant un calme dans la région et un retour à la vie normale au bénéfice des populations locales, rapportent des sources médiatiques. «Aucun échange de tirs ni accrochage militaire d’envergeure entre les forces de l’armée syrienne et les troupes de la Turquie n’ont été enregistrés depuis jeudi dernier date à laquelle l’accord a été signé», selon des médias locaux. L’accord en question va être davantage consolidé et renforcé dans les prochains jours avec l’organisation notamment à partir du 15 mars des patrouilles communes sur une large portion de l’autoroute M4, un axe crucial traversant la région d’Idleb qui permettra de superviser de très près la trêve, affirment les mêmes sources. L’organisation des patrouilles communes dans cette zone est la première du genre entre les Russes et Turcs, a-t-on relevé. En attendant, des discussions militaires turquo-russes ont eu lieu mardi à Ankara dans l’objectif de mieux renforcer et parfaire les modalités d’application de l’accord, selon le ministère turc de la Défense. Les termes de l’accord russo-turc prévoient en sus des discussions militaires régulières entre les parties russe et turque et l’organisation des patrouilles communes, de créer un couloir de sécurité à 6 km au nord et à 6 km au sud de l’autoroute stratégique M4, qui relie Alep à Lattaquié.

Selon le président turc, Recep Tayyip Erdogan, l’accord portant sur le cessez-le feu à Idleb aspire dans le cas où il est respecté à «mieux protéger les frontières turques, à jeter les bases d’une normalisation à Idleb et assurer la protection des civils». «La trêve apportera aussi des gains significatifs dans plusieurs domaines, et préparera le terrain pour la stabilité», a indiqué le président Erdogan sur les colonnes du quotidien turc Hurriyet. Dans ce sens, les médias syriens parus au cours de cette semaine ont fait part de la réouverture de la quasi-totalité des services encore en activité dans les villes d’Idleb et Alep et une dynamique inhabituelle sur les axes routiers caractérisée par le retour en nombre des camions lourds transportant tous types de marchandises et des bus de transport des voyageurs. Les chances de voir cet accord aboutir et s’installer dans la durée sont, selon des observateurs de la scène internationale, nombreuses et solides. Le suivi de très près par les Nations-unies et le Conseil de sécurité pour ledit accord est un gage de plus. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a espéré, quant à lui, que l’accord de cessez-le-feu conclu entre la Turquie et la Russie pour la province d’Idleb en Syrie «mènera à une cessation des hostilités immédiate et durable au bénéfice de la population». De son côté le Conseil de sécurité a organisé vendredi une réunion urgente sur la situation en Syrie afin d’étudier les derniers développements, et ce, à la demande de la Russie. Après la démarche portant réouverture des services d’utilité publique aux profit des Syriens partout dans le pays, le gouvernement syrien s’attelle désormais à relancer la machine économique en berne depuis le début de la crise en 2011. En effet , des instructions fermes ont été données aux membres de gouvernement, afin de redoubler d’efforts et de s’attaquer à la relance de tous les secteurs d’activités frappés par les répercussions de la guerre causant leur arrêt, voire leur effondrement. Ainsi, les ports, les aéroports, les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des services devraient tous renouer avec le rythme de fonctionnement d’avant la guerre, affirme-t-on.