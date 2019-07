Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, s’est rendu, hier matin à Tunis, pour assister aux obsèques du président tunisien, Béji Caïd Essebsi. Le chef de l’Etat est accompagné du ministre des affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Pour rappel, le chef de l’état avait adressé un message de condoléances au gouvernement tunisien et à la famille du défunt dans lequel il a salué le parcours du président Caïd Essebsi, son militantisme dans les mouvements tunisien et maghrébin de libération et ses efforts dans l’édification de son pays après l’indépendance.