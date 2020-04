Le président tunisien Kaïs Saïed a eu mardi, un entretien téléphonique avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa axé notamment sur la coopération bilatérale et la situation sanitaire dans le monde et en Afrique, rapporte l’agence TAP.Les deux chefs d’Etat «ont convenu de la nécessité de conjuguer les efforts au niveau international pour endiguer la pandémie de coronavirus», précise la même source, citant un communiqué de la présidence. A cette occasion, le président Kaïs Saïed a évoqué l’initiative de la Tunisie qui sera présentée devant le Conseil de sécurité de l’ONU. «La sécurité et la paix dans le monde sont désormais menacées «, a-t-il averti. Le président sud-africain a dit soutenir l’initiative de la Tunisie.