Le chef de la diplomatie grecque, Nikos Dendias s’est rendu, hier, au Caire après une visite éclair dans l’est de la Libye, où il a rencontré le maréchal Khalifa Haftar, sur fond de tensions, après la signature d’un accord maritime entre la Turquie et le gouvernement de Tripoli.Selon l’agence de presse grecque ANA, M. Dendias était en outre attendu en soirée à Larnaca (Chypre) pour des entretiens avec son homologue chypriote Nikos Christodoulidis. Ce périple se déroule alors que le gouvernement libyen d’union (GNA), basé à Tripoli (Ouest) et reconnu par l’ONU, a signé fin novembre deux accords controversés avec Ankara: l’un porte sur la coopération militaire que la Turquie pourrait apporter au GNA, et l’autre sur la délimitation maritime entre les deux pays.