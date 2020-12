Le chef du Hamas dans la bande de Ghaza, Yahya Sinouar, a été testé positif au Covid-19, en pleine expansion dans ce territoire palestinien paupérisé, a indiqué hier le mouvement de résistance palestinien. «Yayha Sinouar, le chef du bureau politique du Hamas dans la bande de Ghaza, a été testé positif au coronavirus aujourd’hui. Son état de santé est bon et il travaille comme à l’habitude mais en isolement», a dit Hazem Qassem, le porte-parole du groupe. Le haut dirigeant rejoint une liste de responsables politiques infectés par le coronavirus et comprenant notamment Saleh Al-Arouri, un cadre du Hamas, et Saëb Erakat, secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) décédé en novembre à El Qods après avoir contracté le virus. L’infection de Yahya Sinouar intervient à l’heure où la bande de Ghaza connaît un pic de contamination au nouveau coronavirus. Petit territoire densément peuplé de deux millions d’habitants, et sous blocus israélien, depuis plus de dix ans, la bande de Ghaza avait fermé ses frontières au début de la pandémie et accueilli un nombre limité de personnes qui devaient passer trois semaines dans des centres de quarantaine. Jusqu’à la mi-août, Ghaza n’avait recensé qu’une centaine de cas de contamination. Mais dans les deux dernières semaines, la situation sanitaire s’est détériorée dans l’enclave avec désormais 21.461 cas recensés, dont 111 morts, et environ 700 à 800 nouveaux cas par jour. La situation sanitaire devient «hors de contrôle» dans la bande de Ghaza, ont alerté la semaine dernière des sources médicales et politiques.