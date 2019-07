Le Conseil militaire de transition au Soudan, Abdel Fattah al-Burhane, s’est engagé à veiller sur l’application de l’accord conclu avec les représentants de la contestation devant permettre la mise en place des institutions chargées de gérer la période de transition, ont rapporté des médias locaux.»Le Conseil militaire s’engage et promet de protéger ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord, et veiller à son application», a indiqué lors d’une allocution télévisée le chef du CMT, Abdel Fattah al-Burhane, selon les mêmes sources.»Nous allons travailler en étroite coopération avec nos partenaires de l’Alliance pour la liberté et le changement (ALC) et les autres forces vives du pays dans l’objectif de réaliser (..) les aspirations du peuple», a souligné, en outre, le président du CMT. Le CMT et les représentants de l’opposition se sont mis d’accord vendredi sur la mise en place d’une présidence alternée à la tête de la future instance qui va diriger une période de transition de trois ans. L’accord, parrainé par les médiateurs de l’Ethiopie et de l’Union africaine, a été dévoilé après plusieurs cycles de pourparlers, depuis l’éviction du président Omar el-Béchir en avril dernier. Il a été convenu que les membres du CMT vont d’abord présider la transition pendant 21 mois et les délégués de l’ALC prendront la relève durant 18 mois, pour une période totale de trois ans et trois mois. L’instance de transition, dit le Conseil souverain, sera composée de cinq militaires et six civils, dont cinq issus de l’ALC.