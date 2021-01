Le Comité consultatif issu du Forum de dialogue politique libyen (FDPL) a entamé, hier, une série de réunions de concertations directes à Genève en Suisse, sous l’égide des Nations unies, en vue de trouver des solutions à la situation du blocage que connaît le processus de dialogue politique enclenché au lendemain du cessez-le feu signé le 23 octobre dernier. «La première réunion se déroulera au Palais des Nations à Genève, avec un discours de la représentante spéciale par intérim du SG de l’ONU en Libye, Stéphanie Williams», a déclaré, mardi, Rhéal Leblanc, porte- parole de l’Office des Nations unies à Genève (Onug) au cours d’une conférence de presse. «Les réunions du Comité consultatif se poursuivront jusqu’au 16 du mois courant», ajoute la même source. Cette série de réunions est la première du genre depuis la mise en place du Comité consultatif le 3 du mois courant. Le Comité consultatif composé de 18 membres représentant les différentes régions et formations politiques est mis en place pour un mandat limité en matière de temps et sa mission principale a pour but d’examiner les questions en arrêt qui sont en rapport avec la sélection d’un Organe exécutif unifié et de présenter des recommandations concrètes et pratiques sur lesquelles la plénière se prononcera.