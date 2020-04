Le président Emmanuel Macron, qui doit s'adresser aux Français dans la soirée, envisage une prolongation du confinement dans le pays jusqu'au moins après le 10 mai, selon des sources appartenant à son entourage proche. La présidence, interrogée, n'a pas fait de commentaires. Le quotidien Journal du dimanche avait évoqué quant à lui, dans sa toute dernière édition, un confinement pouvant se poursuivre peut-être jusqu'à fin mai, ainsi qu'une réouverture des écoles en septembre. Au total, 13.832 personnes sont mortes de la maladie Covid-19 en France, avec 635 de plus en 24 heures, selon le dernier bilan officiel, samedi dernier. Selon des proches du président français, le chef de l'Etat «devrait évoquer une date de fin de confinement courant mai, au moins après le pont du 8-10 mai. Une date suffisamment lointaine pour qu'on comprenne qu'on pourra alors commencer un début de dé confinement partiel, mais extrêmement progressif». Il devrait ainsi opter pour une échéance «assez lointaine pour faire comprendre l'effort qui reste à faire, mais suffisamment proche pour esquisser la France d'après».

La France est confinée depuis le 16 mars et tout retour à la normale ne sera pas immédiat. Pas question par exemple de rouvrir aussitôt commerces et écoles, mais une réouverture des écoles seulement en septembre n'est pas décidée, selon ces mêmes sources. Le président Macron doit s'adresser aux Français à vingt heures ce soir, lors d'une allocution télévisée, après avoir mené une série de consultations auprès de médecins, d'élus, d'associations et de ses homologues européens. Il ne devrait pas cependant s'avancer sur des décisions très concrètes, comme le port généralisé du masque, la méthode de tests ou le traçage des malades. Mais il pourrait évoquer la question de la fermeture des frontières nationales ou de l'UE, même si ce sujet sera au menu d'un sommet européen virtuel, fin avril.

La France où se trouve la plus importante des communautés algériennes résidant à l'étranger est sur le point de boucler un mois de confinement alors que le pays fait encore face à une propagation de la pandémie malgré un dispositif de prévention et de soin quelque peu renforcé, au cours des jours derniers, avec des commandes importantes de moyens sanitaires tels que les masques et les appareils respiratoires. Hier, le pays a vécu un dimanche de Pâques jamais connu auparavant, avec des églises fermées et une ambiance particulièrement affligée, tant la pression sur les établissements hospitaliers et les centres d'accueil des personnes âgées demeure encore pressante.