Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé, lors de sa réunion mercredi dernier, de reconduire, par une résolution 2494 (2019), le mandat de la MINURSO pour une période de 12 mois, passant outre les recommandations et les critiques formulées par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres quant aux manœuvres marocaines pour empêcher la mission d’assumer son rôle en ce qui concerne l’organisation d’un référendum d’autodétermination dans ce qu’il a qualifié de territoire colonisé par une force d’occupation illégale. La démarche du Conseil de sécurité qui rompt avec ses propres recommandations d’octobre 2017 quand il prônait une prolongation de six mois pour contraindre le Maroc à respecter la mission onusienne, a soulevé des réserves de l’Algérie, en sa qualité d’Observateur officiel du processus de paix au Sahara occidental.

Dans ce contexte, un communiqué du ministère des affaires étrangères (MAE) a souligné, aussitôt, que « l’Algérie relève que le Conseil de sécurité a procédé à un simple renouvellement technique, en des termes quasi-identiques, de sa précédente résolution sur la question, sans donner toute l’impulsion attendue à la nouvelle dynamique expressément souhaitée par le secrétaire général des Nations unies». Le MAE relève, en outre, que «l’Algérie prend note que le Conseil de sécurité renouvelle également son soutien aux efforts du secrétaire général des Nations unies et de son prochain Envoyé personnel, pour maintenir le processus de négociation directe sans conditions préalables et de bonne foi, entre les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, en vue de parvenir à une solution politique juste et durable, mutuellement acceptable qui pourvoie à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental».

Cela étant, le communiqué précise que «l’Algérie note, toutefois, avec regret, que la résolution 2494 (2019) n’a pas recueilli l’unanimité, si importante, des membres du Conseil de sécurité, dont une majorité a relevé le caractère déséquilibré du texte et qui a été, notamment, souligné par deux membres permanents du Conseil et un membre africain». Le texte du MAE observe, à cet égard, qu’ « en sa qualité d’Observateur officiel du processus de paix, qui a constamment apporté son soutien, sans réserve, aux effort du secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel, l’Algérie tient à souligner la responsabilité du Conseil de sécurité pour confirmer son engagement-réitéré lors de l’adoption de cette résolution- pour aider les deux parties au conflit à parvenir à une solution politique, juste et durable qui permette l’exercice, par le peuple du Sahara occidental, de son droit à l’autodétermination, conformément à la doctrine et à la pratique des Nations unies en matière de décolonisation».