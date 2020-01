Le Conseil de sécurité de l’ONU discute d’un projet de résolution réclamant «un cessez-le-feu permanent» en Libye et demandant au secrétaire général des propositions pour sa surveillance incluant «la possibilité de contributions d’organisations régionales», rapportent des correspondants de presse. Une réunion du Conseil de sécurité sur la Libye est prévue mercredi mais plusieurs diplomates restent dubitatifs sur une adoption dès ce jour-là.

Dans le document rédigé par le Royaume-Uni et faisant toujours l’objet de négociations, le Conseil «endosse» les conclusions du sommet international tenu le 19 janvier à Berlin et «réclame une application totale par tous les Etats membres de l’embargo sur les armes» imposé en 2011. Il «demande à nouveau à tous les Etats membres de ne pas intervenir dans le conflit ou de prendre des mesures qui l’exacerbent».

Dimanche, une semaine après le sommet de Berlin, la mission de l’ONU en Libye s’est plainte de «violations flagrantes et persistantes de l’embargo sur les armes» au profit des deux parties malgré les engagements pris en Allemagne.

Le texte discuté au Conseil de sécurité réclame aux belligérants de «s’engager à un cessez-le-feu durable et permanent». Il évoque «une séparation des forces» et des «mesures de confiance» à définir par la commission militaire conjointe en gestation, formée de cinq membres issus du camp Maréchal Khalifa Haftar et de cinq membres représentant le gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli.»

Les contributions d’organisations régionales» à la surveillance d’un cessez-le-feu mentionnées dans le projet de résolution visent implicitement celles qui pourraient être apportées par l’Union européenne et par l’Union africaine.

Par ailleurs, les forces du Gouvernement libyen d’union nationale (GNA) en Libye, reconnu par l’ONU, ont affirmé, hier, avoir abattu un «drone émirati» des troupes rivales du maréchal Haftar dans l’ouest du pays. La Mission des Nations unies en Libye (Manul) avait regretté dimanche la poursuite des «violations flagrantes» de l’embargo sur les armes en Libye —objet d’une résolution de l’ONU en 2011— malgré des engagements pris par plusieurs pays impliqués dans ce pays lors d’une récente conférence internationale à Berlin.

Les forces du GNA ont indiqué sur leur page Facebook que leur «défense anti-aérienne» avait abattu le drone alors qu’il survolait une zone sous leur contrôle à l’est de Misrata, à 200 km à l’est de Tripoli.

Elles ont publié des images des débris du drone identifié par des experts comme étant un Wing Loong, de fabrication chinoise.

Selon des analystes, le maréchal Haftar, homme fort de l’est de la Libye, s’est procuré des drones Wing Loong auprès de son principal allié, les Emirats arabes unis. Depuis le début en avril 2019 de son offensive contre la capitale libyenne siège du GNA, les pro-Haftar ont pris un avantage aérien important grâce à ces drones et leurs tirs de précision. En face, le GNA s’est tourné vers Ankara, qui soutient ouvertement ses forces, pour s’équiper de drones turcs moins sophistiqués de type Bayraktar, dont plusieurs ont été abattus par ses rivaux.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 12 janvier à l’initiative de la Turquie et de la Russie, qui soutient, elle, les pro-Haftar, mais les deux camp s’accusent mutuellement de violations.

Dimanche, ils ont fait état de combats à Abou Grein, à 130 km à l’ouest de Syrte, ville passée le 6 janvier sous contrôle des pro-Haftar qui tentent de pousser en direction de Misrata d’où sont originaires la plupart des forces du GNA.