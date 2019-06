Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira cet après-midi en séance publique pour discuter de la Syrie, où des combats intenses se poursuivent dans le nord-ouest, ont indiqué des diplomates. Non prévue initialement au programme du Conseil de sécurité, cette réunion a été demandée par la Belgique, l’Allemagne et le Koweït, trois de ses membres non permanents, responsables du volet humanitaire à l’ONU pour la Syrie, a précisé un diplomate. Les Etats-Unis ont demandé d’ajouter à la réunion le volet politique de ce dossier. Plusieurs réunions avaient été tenues en mai par le Conseil de sécurité sur la Syrie et la situation à Idlib, l’ONU craignant une «catastrophe humanitaire» si les violences continuaient dans cette région du nord-ouest. La province d’Idlib a été ces dernières semaines la cible de bombardements quasi quotidiens du régime syrien et de son allié russe. Cette région qui échappe toujours au contrôle de Damas avait pourtant fait en septembre l’objet d’un accord entre Moscou et Ankara sur la création d’une «zone démilitarisée», ayant permis d’éviter une offensive d’envergure. Mais les conditions de l’accord de désescalade n’ont pas été respectées par les groupes terroristes et leurs parrains.