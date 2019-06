Le général Mohamed Hamdan Daglo, numéro deux du Conseil militaire de transition (CMT) au pouvoir au Soudan, a promis dimanche la pendaison aux auteurs de la dispersion du sit-in du 3 juin à Khartoum, ayant fait des dizaines de morts parmi les manifestants. «Nous travaillons dur pour envoyer à la pendaison ceux qui ont fait ça», a lancé Daglo dit «Hemeidti», lors d’une allocution retransmise par la télévision publique.»En ce qui concerne la dispersion du sit-in, on ne va pas vous décevoir, ni décevoir les familles des martyrs», a-t-il lancé. Le général Daglo, est à la tête des Forces de soutien rapide (RSF), des paramilitaires accusés par les chefs de la contestation et des ONG d’être à l’origine de la dispersion du sit-in du 3 juin et de la répression qui a suivi. Jeudi, le CMT a reconnu pour la première fois avoir ordonné la dispersion du sit-in le 3 juin, en regrettant des «erreurs qui se sont produites». La dispersion violente dudit sit-in a fait, selon le comité de médecins proches de la contestation, quelque 120 morts. Samedi, le porte-parole de la commission d’enquête militaire sur la dispersion du sit-in, Abderrahim Badreddine, a indiqué à la télévision d’Etat que son rapport n’était pas finalisé. Mais il a révélé des conclusions préliminaires selon lesquelles «des officiers et des soldats sont entrés sur les lieux du sit-in sans l’ordre de leurs supérieurs». Le CMT s’est opposé au lancement d’une enquête internationale sur la répression du sit-in du 3 juin.