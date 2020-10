Le coronavirus a été officiellement reconnu maladie professionnelle en Tunisie, à l'issue d'un Conseil ministériel restreint tenu samedi à Tunis sur l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays, rapportait hier l'agence TAP.Le coronavirus a été classé maladie professionnelle pour le corps médical et paramédical en exercice dans les secteurs public et privé. Le ministère des Affaires sociales est chargé de réviser la loi relative au classement des maladies professionnelles, lit-on dans un communiqué. Le Conseil ministériel qui s'est tenu sous la présidence du chef du gouvernement Hichem Méchichi a décidé des mesures urgentes pendant au mois 15 jours afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus, qui menace de saturer les hôpitaux. A ce propos, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'interdiction de tout rassemblement et manifestation, et réitéré l'obligation de porter le masque dans les moyens de transport, les espaces fermés, et les locaux du commerce ouverts au public. «Toutes les manifestations culturelles, commerciales, sportives, publiques ou privées sont interdites pendant les deux semaines à venir. Les administrations travailleront par roulement, pendant cinq heures, afin de limiter l'encombrement des transports tout en permettant «aux forces de production de poursuivre leur travail», a décidé le Conseil. Dans une allocution adressée samedi soir aux Tunisiens et diffusée sur la chaine publique «al wataneya1», le chef de l'Exécutif a écarté tout scénario de reconfinement, invitant les Tunisiens au strict respect du protocolaire sanitaire.