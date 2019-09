Les opérations de décompte des voix se tenaient hier en Afghanistan, au lendemain d’une élection présidentielle organisée «sans gros incident», mais marquée par une «abstention» et des attaques talibanes, selon des médias locaux. La commission électorale, citée par ces médias, a annoncé que selon les chiffres disponibles pour la moitié des bureaux de vote (2.597 sur 4.905), un peu plus de 10% des électeurs (1,051 million) avaient mis un bulletin dans l’urne. Le taux de participation le plus bas enregistré jusqu’ici était de 38% au premier tour de la présidentielle de 2009. «La peur des attaques, mais aussi de la fraude», ont joué un rôle dans cette désaffection, selon de nombreux témoignages de citoyens recueillis avant l’élection. Environ 9,6 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le chef de l’Etat parmi 18 candidats, avec deux favoris, l’actuel président, Ashraf Ghani et son chef de l’exécutif Abdullah Abdullah. Le ministre de l’Intérieur, Massoud Andarabi a fait état samedi de cinq morts parmi les forces de l’ordre et de 37 blessés civils, dans diverses attaques attribuées aux talibans. Les résultats préliminaires doivent être annoncés le 19 octobre et les définitifs le 7 novembre. Si aucun des candidats du premier tour n’a reçu plus de 50% des suffrages, un deuxième tour se tiendra alors, dans les deux semaines suivantes.