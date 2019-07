Homme d’état par excellence, le président Béji Caïd Essebsi est pleuré par tout le peuple tunisien, sans exception, faisant l’unanimité autour de son parcours et de son exemplarité. Il a en effet réussi le tour de force d’instaurer un équilibre politique dont le pays a, malgré toutes les embûches et tous les périls, tiré un immense profit au lendemain de la révolution du Jasmin. Si les coups de Jarnac et les trahisons n’ont pas manqué ces deux dernières années, on n’en observe pas moins des louanges plus ou moins sincères de ceux-là même qui lui ont tourné le dos ou se sont érigés en rivaux présomptueux.

Comme s’il tenait à leur faire un dernier pied de nez, il est parti un 25 juillet, date de la fête de la République tunisienne. Tout un symbole. à la mesure de l’homme d’état qu’il fut tout au long de sa vie, pétri de qualités humaines et fervent défenseur du respect de la légalité constitutionnelle.

Beji Caïd Essebsi a beaucoup fait, fidèle en cela à son illustre prédécesseur, Habib Bourguiba, pour la femme tunisienne. C’est grâce à ses décisions audacieuses que les mamans du pays ont eu le droit de sortir de Tunisie avec leurs enfants sans en passer par l’autorisation paternelle, et c’est aussi grâce à lui que les prévenus ont obtenu le droit d’être assistés par un avocat dès les premiers interrogatoires. Cela peut sembler anodin mais pour qui en connaît les contraintes, le pas est tout sauf négligeable. Sa dernière entreprise, celle de l’égalité hommes-femmes dans l’héritage, il n’a pu la mener à terme mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Il avait, face à lui, tous les obscurantistes, les islamistes et les lampistes de la régression féconde, majoritairement installés dans les travées de l’Assemblée des Représentants du peuple.

Béji Caïd Essebsi a volé au secours de la Tunisie en février 2011 lorsque Mohamed Ghannouchi, alors Premier ministre, ne pouvait plus tenir le gouvernail face à un tourbillon d’ambitions malsaines, de manœuvres sournoises et de tentatives de sape aggravées par la situation de la Libye voisine d’où provenaient des milliers de «réfugiés» aux motivations inconnues. C’est lui, en effet qui a su calmer les tensions et conduire le pays à des élections sereines. Il a récidivé deux ans plus tard, au plus fort de la tourmente suscitée par les assassinats de militants de gauche, dont Mohamed Brahmi, tué un 25 juillet ! Tandis que « révolutionnaires » et « conservateurs » se trouvaient dans un face-à-face porteur de tous les dangers, Béji Caïd Essebsi recevait à Paris le chef du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, accompagné de Nabil Karoui, patron de Nessma TV et Slim Riahi. Il scellera avec Ghannouchi une paix des braves qui sera porteuse d’un Nobel de la paix délivré aux centrales syndicale et patronale, à la Ligue des droits de l’homme et à l’ordre des avocats.

Viendra alors la création de Nidaa Tounès, son propre mouvement, avec lequel il entrera à Carthage, assurant ainsi à la Tunisie une période de fragile équilibre entre la vague islamiste toujours fortement ancrée et les multiples courants opposés qui se chamaillent et se cherchent, aux antipodes des attentes et des espérances du peuple tunisien. Face à tous les prétendants à la couronne, Béji Caïd Essebsi avait bien plus qu’une longueur d’avance. Il incarnait presque malgré lui l’héritage de Habib Bourguiba, dont il avait la grandeur et l’ambition d’homme d’état. Il avait, par-là même, su trouver une place amplement méritée dans le cœur des Tunisiennes et des Tunisiens, au même titre que son modèle et, en tirant sa révérence un jour de gloire, il laisse à ses compatriotes un message d’espoir et d’authenticité qu’il leur appartient d’honorer comme il se doit.