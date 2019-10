La cour d’appel de Tunis a rendu hier, sa décision, rejetant une nouvelle demande de libération de Nabil Karoui, selon l’un de ses avocats, Kamel Ben Messoud, moins de deux semaines avant le 2è tour de la présidentielle. L’homme d’affaires est fondateur d’une chaîne de télévision émettant sans licence et il est poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d’argent et évasion fiscale, suite à une « plainte » de l’ONG I Watch, proche de Transparency International. Il a été placé en détention préventive le 23 août et toutes ses demandes de libération ont été rejetées. La décision de la chambre d’accusation près la cour d’appel de Tunis, prévue pour vendredi dernier, puis repoussée à mercredi en raison d’une grève des magistrats, devait en principe statuer hier. Et c’est contre toute attente qu’elle a rejeté la demande des avocats mais aussi celles des instances comme l’ISI, la HAICA et la Télévision nationale.

Une vive polémique a grandi depuis cette incarcération, aggravée au lendemain du 1er tour de la présidentielle lorsque Nabil Karoui est arrivé en deuxième position, derrière le candidat indépendant Kaïs Saïed. La Tunisie vit dès lors dans un étrange imbroglio, la candidature d’un Karoui emprisonné ayant été validée par l’Instance supérieure chargée des élections ( ISIE ) et sa campagne électorale ayant été conduite avec succès par son épouse et le staff de son parti Qalb Tounes. Une campagne portée également de bout en bout par la chaîne de télévision qu’il a fondée, Nessma TV par ailleurs objet d’un litige avec la HAICA (Haute Autorité de l’audiovisuel).

Dès le lendemain du 15 septembre, nombreux ont été les partisans de Karoui, mais aussi ses adversaires, dont le rival du 2è tour de la présidentielle et des observateurs internationaux, à appeler à sa mise en liberté pour les besoins de la campagne électorale. En vain, puisque les magistrats qui ont répondu à l’appel de leur association pour débrayer pendant une dizaine de jours, ont rejeté les demandes introduites par l’ISIE, la HAICA, la Télévision tunisienne et les avocats pour la libération de Nabil Karoui. Le président de l’ISIE Nabil Bafoun a pourtant fait part de sa crainte de voir le 2è tour annulé par le tribunal administratif au cas où l’équité des débats contradictoires ne serait pas respectée, Karoui ayant affirmé qu’il portera plainte dans ce cas de figure. Rappelons, à toutes fins utiles, les circonstances dans lesquelles Nabil Karoui a été appréhendé comme s’il était un terroriste.

Depuis 2016 et la plainte de l’ONG tunisienne I Watch, financée par l’Union européenne et le magnat Georges Soros dont la tête est mise à pris par plusieurs pays, Nabil Karoui a exercé, sans incident majeur, son rôle de manager de Nessma TV. Et c’est avec son arrestation qu’il s’avère que I Watch n’a déposé aucune plainte mais juste une information ( dossier avec photos ) contre lui pour blanchiment d’argent et fraude fiscale. Il aura fallu trois ans et l’apparition de Karoui comme favori des sondages pour que la « plainte » prenne effet sous la forme, dans un premier temps, de sommations de la HAICA qui recourut à la force publique pour fermer les locaux de Nessma TV et s’emparer de son matériel. Un mois plus tard, en juin, la chaîne reprend son activité, malgré l’épée de Damoclès brandie par le gendarme de l’audiovisuel. Fin juin, c’est au tour de l’Assemblée des Représentants du peuple ( ARP ) d’adopter une loi fabriquée sur mesure pour barrer la route de la présidentielle à Nabil Karoui, loi dont la promulgation fut refusée par feu le président Béji Caïd Essebsi, un proche de Nabil Karoui qui fut membre fondateur de Nidaa Tounes. Il y avait, dit-on, dans cette loi un soupçon de Youssef Chahed. Dès lors, un juge d’instruction est entré en piste, convoquant Karoui à plusieurs reprises et le laissant chaque fois en liberté et c’est le candidat putatif qui a lui-même saisi la chambre d’accusation début août, pour clarifier la situation. Mal lui en prit car un mandat de dépôt fut aussitôt délivré à son encontre. Voilà succinctement les péripéties de l’affaire Karoui dont la Tunisie n’a sans doute pas fini d’entendre parler.