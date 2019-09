Le deuxième tour de la présidentielle anticipée en Tunisie pourrait avoir lieu le 13 octobre courant, a fait savoir jeudi, Nabil Baffoun, président de la Haute instance indépendante pour les élections(ISIE) dans une déclaration à l’agence tunisienne TAP. La date du 13 octobre serait la plus probable pour le déroulement du deuxième tour, en raison du dépôt des recours en appel contre les résultats officiels préliminaires du scrutin du 15 septembre par certains candidats auprès de la deuxième juridiction, en l’occurrence l’ISIE, a laissé entendre Baffoun, cité par des médias. L’ISIE avait proposé au lendemain de l’annonce des résultats préliminaires officiels du premier tour trois dates, à savoir le 29 septembre, le 6 octobre et le 13 octobre. Le président de l’ISIE, avait, par ailleurs, déclaré que «si les recours se limitent au premier degré de juridiction, le 2ème tour pourrait avoir lieu en simultané avec les législatives, c’est-à-dire le dimanche 6 octobre.» Les recours en appel nécessitent la tenue d’une audience judiciaire», a-t-il, en outre, fait savoir, indiquant que son instance a reçu, jusqu’à ce jeudi, «deux recours relatifs aux résultats du premier tour du scrutin présidentiel». Hier, Kais Saîed s’est dit « mal à l’aise » face à un candidat emprisonné et a fait part, pour la première fois, de son souhait d’une mise en liberté de son rival.

La télévision publique tunisienne s’est dit prête à faire participer à ces débats le candidat du parti Qalb Tounes (Au cœur de la Tunisie), Nabil Karoui, au deuxième tour du scrutin depuis sa cellule en prison, a indiqué son responsable. «Si la Justice n’autorise pas le candidat Nabil Karoui à participer à ce débat télévisé à

l’extérieur de la prison, nous sommes prêts à le faire au sein de la prison», a expliqué Mohamed Lassad Dahech, P-DG de la télévision tunisienne, précisant que la date de ce débat sera fixée une fois que celle du deuxième tour aura été fixée. La télévision tunisienne avait, pour rappel, écrit au lendemain de l’annonce des résultats du premier tour, à la Haute autorité Indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), qui a donné une suite favorable, affirmant «qu’elle avait suivi les procédures administratives et judiciaires dans sa démarche, par le biais de son avocat qui a demandé un examen urgent de ces autorisations d’interventions télévisées». La participation de Nabil Karoui aux débats télévisés, avait été sollicitée aussi par la Haute instance indépendante pour les élections(ISIE) et La Ligue tunisienne des droits de l’homme, ainsi que plusieurs autres associations. Par ailleurs, la demande de libération de Nabil Karoui introduite par sa défense auprès de la Cour d’appel de Tunis, afin d’obtenir sa libération, n’a pas été examiné mercredi. «La chambre d’accusation près de la Cour d’appel de Tunis n’a pas examiné mercredi le dossier judiciaire du candidat Nabil Karoui, étant donné que les magistrats sont en grève générale», a fait savoir une source à la Cour d’appel de Tunis.