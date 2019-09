Les mandats élyséens de Jacques Chirac, point culminant d’une carrière politique entamée en 1967 à l’Assemblée nationale, resteront marqués par son «non» à la deuxième guerre d’Irak, par la fin de la conscription militaire, la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans les crimes nazis, le passage au quinquennat, le cri d’alarme face à la dégradation de l’environnement («notre maison brûle»), et une première victoire importante sur la mortalité routière. L’ancien président de la République avait marqué le monde avec son opposition à la guerre en Irak et était très apprécié des dirigeants de la région. Tel sera le bilan du voyage officiel de Jacques CHIRAC au Proche- Orient qui l’a conduit en Syrie, en Israël, dans les territoires palestiniens, en Jordanie et au Liban. Le défunt président avait relancé la «politique arabe et méditerranéenne» de la France, chère au général de Gaulle et refusé de suivre Washington dans son invasion de l’Irak.

La presse, la radio, la télévision dans l’ensemble du Monde arabe saluent la mémoire de Jacques Chirac qui voyaient dans la plupart des dirigeants non pas de grands démocrates mais les garants d’une certaine stabilité. Populaire, il l’était aussi auprès des peuples. Personne n’a oublié qu’en 2003, il était contre la guerre en Irak, contrairement à son prédécesseur François Mitterrand qui fournit un petit contingent dans la première guerre du Golfe en 1991. Convaincu qu’une guerre déstabilisera la région, il confie à Dominique de Villepin, son ministre des Affaires étrangères, le soin de mener la bataille diplomatique à l’ONU. Dominique de Villepin avait mené la bataille diplomatique à l’ONU, s’opposant à la guerre au nom d’un «vieux pays, la France, un vieux continent (...), l’Europe (...) qui a connu les guerres, l’Occupation, la barbarie». Chirac brandira la menace d’un veto et cherchera à former un front du refus.

Personne n’a oublié non plus son fameux coup de gueule à El Qods, en 1993, contre les services de sécurité israéliens, qui empêchaient les Palestiniens de s’approcher de lui. Une rue, depuis, porte son nom, à Ramallah, en Cisjordanie. Celui que Yasser Arafat appelait « Docteur Chirac » pour son soutien dans les temps difficiles, avait relancé la « politique arabe et méditerranéenne » de la France, lors d’un discours resté fameux, au Caire en avril 1996. Parmi les images marquantes, figure cette grosse colère qu’il piqua le 22 octobre 1996 contre une police israélienne trop pressante, dans la Vieille Ville d’El Qods, que Paris traite conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, au grand dam d’Israël, comme une entité séparée. Son « Do you want me to go back to my plane? » (« Voulez-vous que je remonte à bord de mon avion ? ») lancé au chef de la police a fait le tour du monde.« Ce cri de rage va constituer un tournant, parfaire une légende, donner le ton à un septennat et marquer durablement l’image du président dans la région et auprès de sa propre opinion », jugent certains observateurs de l’époque.