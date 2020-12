Les membres du Forum de dialogue politique en Libye devaient voter, hier, sur le mécanisme de sélection de l'autorité exécutive, a annoncé l'envoyée spéciale par intérim de l'ONU en Libye (MANUL), Stephanie Williams. Dans une lettre adressée aux 75 membres du Comité de dialogue politique, l'envoyée de l'ONU a déclaré que le vote portera sur les deux options qui ont remporté le vote parmi les propositions globales mais aussi sur les discussions qui ont eu lieu ces derniers jours. Elle a indiqué que les deux options de vote sont: les deux tiers des voix en plus de 50% + 1 de chaque région, et le deuxième choix: 60% des membres votent en plus de 50% +1 de chaque région. Les membres du Comité de dialogue politique libyen ne sont pas parvenus, jeudi dernier, à un accord sur un mécanisme de sélection du président et des membres du nouveau Conseil de la présidence, et du gouvernement de transition, qui devrait être formé. Auparavant, des membres du Forum de dialogue politique ont révélé que deux des 10 propositions soumises par les Nations unies avaient reçu les votes les plus élevés au dernier tour. Le vote a également eu lieu parmi les membres du forum de dialogue afin que chaque membre ait le droit de voter pour un candidat, et au cas où aucun candidat n'obtiendrait la majorité absolue des voix, un second tour aura lieu. Le dialogue politique organisé en novembre dernier en Tunisie avait donné lieu à une feuille de route politique, comprenant la tenue d'élections prévues le 24 décembre 2021.

Par ailleurs, les représentants des principales institutions financières libyennes devaient se réunir, hier, et aujourd'hui à Genève pour des pourparlers économiques sous l'égide des Nations unies afin de convenir des réformes économiques essentielles en Libye. «Ces efforts visent à répondre aux besoins du peuple libyen et à établir un arrangement économique plus durable et plus équitable», a indiqué la représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l'ONU et cheffe de la Mission des Nations unies en Libye (MANUL), Stephanie Williams. Les pourparlers, qui se dérouleront au Palais des Nations à Genève, comprendront des représentants des principales institutions financières libyennes et seront co-présidés par l'Union européenne et les Etats-unis, a déclaré Alessandra Vellucci, une porte-parole de l'Office des Nations unies à Genève. Le forum de dialogue politique libyen organisé en novembre dernier avait donné lieu à une «feuille de route» politique, comprenant la tenue d'élections prévues le 24 décembre 2021. Après des années de crise politico-sécuritaire, la Libye fait des progrès substantiels sur la voie de la paix, avait affirmé le 19 novembre dernier.