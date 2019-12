Le Front Polisario a salué la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte pacifique contre l’occupant marocain, tout en se félicitant de l’élan de solidarité et de soutien exprimé par plusieurs délégations étrangères amies avec le peuple sahraoui, dans sa juste lutte pour l’indépendance.

à quelques jours de la tenue du congrès du Front Polisario, à Tifariti, du 19 au 23 décembre, le secrétariat national du Front Polisario a tenu une réunion, mardi et mercredi, dirigée par le président sahraoui, Brahim Ghali, en vue de faire le point sur les préparatifs et tracer le programme pour cette rencontre importante. Lors de la réunion, le secrétariat a salué la détermination du peuple sahraoui et sa marche sur la voie de la résistance pacifique héroïque face à la répression et les restrictions marocaines, l’appelant à la vigilance afin de « faire face à toutes les conspirations et intrigues de l’occupant et à s’engager dans l’unité et l’unanimité pour le succès de tous les programmes et objectifs, en particulier le colloque national et le 15e congrès ». A cet égard, le Front Polisario s’est félicité des efforts du Comité préparatoire, du succès des séminaires politiques et la participation massive des Sahraouis, selon un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion. Il a déploré « les tentatives suspectes de porter atteinte à la lutte et à la réputation du peuple sahraoui et du mouvement de solidarité mondiale avec sa juste cause, en particulier la déclaration publiée par le ministère espagnol des Affaires étrangères, après la rencontre des ministres espagnol et marocain, ce qui soulève de nombreux points d’interrogation en termes de style, de contenu et de calendrier ». Le Front Polisario a averti que de telles tentatives visent également à perturber la tenue du congrès. Il a également salué à nouveau les délégations étrangères amies, notamment espagnoles, qui ont insisté pour visiter les camps de réfugiés sahraouis, et bravé toutes les difficultés et obstacles, pour renouveler les positions de solidarité et de soutien avec le peuple sahraoui et sa juste lutte. Le Secrétariat national a salué également les manifestations d’accueil que le peuple sahraoui a réservées à ces délégations. Lors de la réunion, le Front Polisario a condamné les violations des droits de l’homme contre les civils sahraouis sans défense dans les territoires occupés et le sud du Maroc, soulignant la nécessité de lever le blocus imposé par l’Etat d’occupation marocain et de mettre fin au pillage des ressources naturelles sahraouies.