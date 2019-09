Rompant avec la traditionnelle réserve diplomatique qu’il a observée pendant de nombreux mois, malgré les preuves accumulées de leur ingérence flagrante en Libye où ils apportent un soutien militaire conséquent aux troupes du général à la retraite, Khalifa Haftar, le gouvernement libyen d’union nationale (GNA) a dénoncé, hier, la «position hostile» des Emirats arabes unis qui ont accueilli un officier de l’armée nationale libyenne autoproclamée dont l’offensive pour s’emparer de Tripoli se poursuit vainement, depuis avril dernier.

Le GNA, basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, a ainsi dénoncé, dans un communiqué la « position hostile de l’Etat des Emirats arabes unis qui a accepté que sa capitale, soit une plateforme médiatique pour les milices qui attaquent la capitale libyenne », en référence aux forces loyales au général ) la retraite Khalifa Haftar. Le bras droit de celui-ci, le général Ahmed al-Mesmari, porte-parole de l’autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL), a tenu une conférence de presse samedi dernier aux Emirats arabes unis, durant laquelle il a affirmé que « la solution militaire est la meilleure solution pour restaurer la sécurité et rétablir la loi » en Libye et que, selon lui, « la bataille (pour la prise de Tripoli) est dans sa phase finale ».

Le GNA reproche ainsi aux Emirats, un Etat connu pour appuyer militairement et financièrement le général Haftar et son armée, d’avoir donné la parole à un «milicien», «s’affichant en tenue militaire (...) et porte-voix de celui qui bafoue la légitimité. Il s’agit là, juge Tripoli, d’un soutien affiché à un régime militaire qui rejette l’Etat civil et démocratique» en Libye, référence aux ambitions du général à la retraite Haftar. Homme fort de l’est libyen, selon les médias occidentaux, Khalifa Haftar a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir Tripoli. Après cinq mois de combats meurtriers, ses troupes peinent à progresser et subissent des pertes répétées aux environs de la capitale, face aux milices qui représentent la force armée du GNA. Confinée dans ses positions de départ, l’ANL autoproclamée multiplie pourtant les annonces selon lesquelles la prise de la capitale serait « imminente ».

Plusieurs puissances affichent un jeu ambigu et mènent une guerre par procuration contre le peuple libyen, confronté à des appétits féroces depuis la chute en 2011 du régime de Maamar el Gueddhafi. C’est ainsi que les Emirats arabes unis, l’Egypte et l’Arabie saoudite ne cachent guère leur soutien au général Haftar et à ses troupes tandis que les forces du GNA sont, elles, appuyées par le Qatar et la Turquie. Dans un tel contexte, la mission onusienne conduite par Ghassan Salamé a bien du mal à se faire entendre et ne cherche plus qu’à compter les points. Selon le tout dernier bilan du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU, les affrontements dans les environs de la capitale Tripoli ont fait à ce jour 1.093 morts et 5.752 blessés, contraignant en outre plus de120.000 personnes à abandonner leur foyer depuis le déclenchement de l’offensive brutale de Khalifa Haftar.