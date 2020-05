Le Gouvernement libyen (GNA), soutenu par les Nations unies, a prolongé dimanche de dix jours supplémentaires, à compter d'hier, le couvre-feu mis en place pour endiguer le COVID-19. Il débutera à 18h00 et se terminera à 06h00 le lendemain (16h00-04h00 GMT). Les autres mesures de précaution seront également maintenues. En outre, un couvre-feu de 24 heures sera imposé pendant les trois jours de l'Aïd, qui commencera au début de la semaine prochaine. Les autorités libyennes ont pris une série de mesures de précaution contre le COVID-19, qui comprennent l'imposition d'un couvre-feu, la fermeture des écoles et des mosquées, l'interdiction des rassemblements publics et la fermeture de toutes les frontières. Selon le Centre national de contrôle des maladies, le nombre total de cas confirmés de COVID-19 en Libye à ce jour est de 65, dont 35 guérisons et trois décès.