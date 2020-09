Le ministère de la Défense du gouvernement libyen a condamné, samedi dernier les hostilités qui ont éclaté vendredi dans l'est de la capitale Tripoli entre deux groupes armés.

«Les affrontements qui ont éclaté tôt vendredi à l'aube entre deux bataillons à Tajoura, située à l'est de la capitale, sont un acte qui viole la sécurité de l'Etat libyen et menace la sécurité des civils», a déclaré le ministère dans un communiqué. «Nous continuons à appliquer la loi à tous, en ce qui concerne les sacrifices de notre peuple et sa quête pour construire un Etat civil démocratique», ajoute le communiqué.

Le même document confirme également que toutes les forces du ministère de la Défense «répondent au chef suprême de l'armée libyenne». Selon les médias locaux, des affrontements ont éclaté, tôt vendredi, entre deux groupes armés à Tajoura, à l'est de Tripoli.

Les résidents locaux ont pour leur part indiqué que de fortes explosions et des tirs d'armes à feu ont pu être entendus très fort dans une grande partie de l'est de la Libye, provoquant la panique dans la région.

De son côté, Salah Addin Al-Namroush, le ministre de la Défense du gouvernement a confirmé que les deux groupes ont été démantelés et que leurs dirigeants font l'objet d'une enquête par le procureur militaire. Vendredi, la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) s'est déclarée préoccupée par les affrontements, soulignant la nécessité urgente de réformer le secteur de la sécurité libyen. Ceux-ci se sont déroulés dans les quartiers de «Bir al-Ousta Milad» et «al-Bifie» entre les deux formations armés «al-Dhaman» et «Ousoud Tajoura» selon des témoins résidant près du lieu d'affrontements.

Par ailleurs, le chef de la National Oil Coorporation (NOC), l'ingénieur Mustafa Sanallah a reçu au siège de la société, à Tripoli, l'ambassadeur d'Italie en Libye, Guiseppe Buchino, avec lequel il a abordé les conditions de sécurité autour des sites et installations pétrolières ainsi que les efforts déployés pour rétablir progressivement le processus de production et d'exportation pétrolières.

La coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre la NOC et des entreprises italiennes a été également évoquée. De son côté, Mohamed Belkacem ben Chatwane», président du comité de direction de l'Arabian Golf Oil Compagny a déclaré que la société avait pris les mesures et les dispositions nécessaires pour reprendre les opérations, la production et l'exportation de pétrole, en Libye.

En outre, selon la direction des services de sécurité libyen au poste frontière de «Ras Jdir», proche de la ville tunisienne de Ben Guerdane, des responsables des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères du GNA ont tenu à Tripoli une réunion pour examiner les difficultés qui entravent l'ouverture du poste en direction de la Tunisie. Rappelons que la Tunisie maintient toujours ses frontières terrestres, aériennes et maritimes fermées en raison de la pandémie de Covid-19.