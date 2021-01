Le gouvernement de Joe Biden a signifié vendredi au gouvernement afghan sa volonté de revoir l’accord signé en février 2020 par les Etats-Unis et les talibans. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan a «signifié clairement l’intention des Etats-Unis d’évaluer si les talibans respectent leurs engagements de couper tout lien avec les groupes terroristes, de réduire la violence en Afghanistan et de mener des négociations sérieuses avec le gouvernement afghan et d’autres acteurs», a indiqué sa porte-parole. Trump a conclu un accord historique avec les talibans, après 19 ans de guerre, prévoyant le retrait total des forces américaines d’ici mi-2021 en échange de ces engagements.