Le gouvernement espagnol a convoqué en urgence lundi l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, pour lui demander des clarifications sur les déclarations du Premier ministre marocain, Saadeddine El-Othmani, dans lesquelles il a estimé que Ceuta et Melilla «sont des villes marocaines», a rapporté Europa Press. La secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Cristina Gallach, a informé l'ambassadeur que l'exécutif espagnol «attend de tous ses partenaires le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale» de l'Espagne, comme le rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères ibérique, Cristina Gallach a «réclamé des clarifications à propos des déclarations du Premier ministre marocain». Saadeddine El-Othmani a défendu ce week-end que les deux enclaves espagnoles «sont marocaines».

Dans un entretien avec la chaîne «Sharq News», repris par les médias marocains, El-Othmani a reconnu que par rapport aux deux enclaves espagnoles «le statu quo a duré cinq ou six siècles». En ce sens, il a considéré que «le jour viendra où nous rouvrirons le dossier de Ceuta et Melilla». Les propos du Premier ministre marocain ont suscité les critiques de plusieurs partis politiques en Espagne, dont le chef du Parti Populaire (PP), Pablo Casado, qui a exhorté le gouvernement espagnol à «répondre immédiatement» car la souveraineté espagnole des deux villes et l'intégrité territoriale nationale «est inaliénable». Le parti «Vox» a également exigé une «réponse énergique» et a critiqué la «lâcheté» du gouvernement devant les «revendications expansionnistes de la tyrannie marocaine», qui «constituent un danger» pour la souveraineté espagnole.»L'ennemi sent la peur et la lâcheté de ce gouvernement», a déclaré Vox dans un message publié sur Twitter, repris par Europa Press.