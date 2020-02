Le gouvernement du Niger a annoncé vendredi soir qu’il allait proroger de trois mois à partir d’aujourd’hui l’état d’urgence dans le département de Filingué (ouest) en raison de «la persistance de la menace terroriste» dans cette zone. Dans un communiqué, le gouvernement a rappelé que l’état d’urgence avait été officiellement proclamé dans ce département le 24 janvier dernier afin de «donner aux autorités administratives et aux Forces de défense et de sécurité déployées dans la zone les pouvoirs nécessaires pour protéger la population et garantir l’intégrité du territoire nigérien face à la menace terroriste». «Devant la persistance de ce phénomène, le présent projet d’ordonnance est pris pour proroger cette mesure, pour une période de trois mois, à compter du 9 février 2020 inclus», a-t-il ajouté.

Pour rappel, l’état d’urgence est déjà en vigueur dans plusieurs départements de la région de Tillabéry, en raison de la menace terroriste qui affecte certaines de ses localités. «Cette situation s’est exacerbée par des attaques ciblées sur des installations militaires et des assassinats d’autorités coutumières», a précisé le gouvernement. Depuis près de six ans, cette partie du Niger fait l’objet d’attaques perpétrées par des groupes terroristes proches d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), d’Ansar Dine et d’autres mouvements terroristes ainsi que des narcotrafiquants, basés dans le Nord malien, qui mènent des attaques meurtrières de part et d’autre de la frontière. Un nouveau foyer d’insécurité est venu s’y ajouter depuis près de deux ans, dans l’extrême sud-ouest du pays, au niveau de la région des «trois frontières» (Niger-Mali-Burkina Faso) entretenue par d’autres groupes terroristes qui mettent en péril la sécurité des personnes et des biens, a-t-on indiqué à Niamey. Par ailleurs, au moins cinq civils dont un enseignant ont été tués jeudi par des terroristes dans le village de Molia, dans l’ouest du Niger, a rapporté vendredi la télévision publique nigérienne.»Quatre assaillants armés circulant à bord de motos, ont ouvert le feu sur un groupe d’ouvriers travaillant sur un chantier de construction dans le village, tuant trois et blessant gravement un quatrième qui a succombé plus tard au centre de santé», a précisé latélévision. Un enseignant qui a croisé le chemin des insurgés a aussi été tué, selon la même source. «L’enseignant les aurait reconnus», a-t-on indiqué. Dans ce contexte, le gouvernement nigérien a approuvé vendredi en conseil des ministres un plan de contingences de gestion des crises à ses frontières, dans un contexte marqué par plusieurs enjeux liés à la sécurité, à la migration et au développement des espaces frontaliers, a annoncé, hier, une source officielle à Niamey. Ce plan constitue, selon un communiqué du gouvernement «un outil destiné à orienter l’action de l’Etat et des organismes internationaux intervenant dans la gestion des crises aux frontières, et permet aux autorités compétentes de disposer d’un mécanisme institutionnel national d’identification et d’analyse des incidents graves survenant aux frontières, susceptibles d’entraîner un déplacement massif des populations». Ce plan prend en compte tous les plans sectoriels des différents ministères du pays et s’applique uniquement en cas de crises aux frontières, précise-t-on de même source.

Le Niger se trouve depuis quelques années dans un contexte marqué d’une part par la persistance de l’insécurité à certaines de ses frontières, notamment dans la région du sud-est, frontalière avec le Nigeria, dans la partie ouest frontalière du Mali et du Burkina Faso. Cette situation a déversé des milliers de personnes sur le territoire nigérien fuyant les exactions du groupe terroriste Boko Haram et des autres groupes extrémistes auxquels s’ajoutent les déplacés internes, alourdissant considérablement le nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire. D’autre part, le Niger est devenu, au cours des dernières années, un pays de transit majeur sur la route migratoire transsaharienne. En visite fin janvier dernier dans plusieurs pays sahéliens pour constater l’ampleur des conséquences des attaques terroristes dans cette partie de l’Afrique, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, avait appelé la communauté internationale à «soutenir» le Niger qui accueille dans sa partie ouest près de 80.000 réfugiés, fuyant, pour la majorité, les attaques terroristes.