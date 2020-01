Le gouvernement camerounais a rassuré lundi de la tenue des élections générales prévues le mois prochain, en dépit de menaces de perturbation des séparatistes anglophones. «Toutes les mesures de sécurité sont prises afin d’encadrer et de protéger le processus électoral dans toute l’étendue du territoire», a indiqué le ministre camerounais de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji. Quelques heures avant cette déclaration, un présumé chef de milice séparatiste a, via les réseaux sociaux, ordonné aux électeurs de rester chez eux, le jour du scrutin sous peine de représailles. Les Camerounais iront aux urnes

le 9 février prochain pour élire les députés de l’Assemblée nationale et les conseillers municipaux. Ce double scrutin, qui aurait dû s’organiser en 2019, a été reporté deux fois à cause de l’insécurité de la partie anglophone du pays. Depuis 2016, la minorité anglophone qui représente environ 20% de la population camerounaise proteste contre ce qu’elle estime la marginalisation de la part du pouvoir central. En 2017, les plus radicaux se sont transformés en sécessionnistes armés, et leurs combats avec les forces régulières ont entraîné de lourdes conséquences humanitaires. Afin de résoudre la crise, un dialogue national s’est ouvert en octobre dernier sur convocation du président Paul Biya. Fin décembre dernier, en concrétisant certaines recommandations du dialogue, le parlement a adopté une loi accordant un statut spécial aux régions anglophones.