Le gouvernement éthiopien a réitéré, hier, son intention d'être le chef d'orchestre de la délivrance d'aide humanitaire au Tigré, dans un contexte de bras de fer avec la communauté internationale, qui en réclame l'accès depuis plusieurs semaines. Le Tigré, où 600.000 habitants, dont 96.000 réfugiés, étaient totalement dépendant de l'aide alimentaire avant même le début du conflit, est quasiment coupé du monde depuis le lancement le 4 novembre d'une opération militaire visant à destituer les autorités régionales dissidentes.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, prix Nobel de la Paix 2019, a annoncé le 28 novembre la prise de la capitale régionale, Mekele, et la fin des combats. Quelques jours plus tard, l'ONU s'était félicitée d'avoir obtenu du gouvernement éthiopien un accès humanitaire sans restriction au Tigré. Mais l'organisation n'a pas été en mesure d'appliquer cet accord tandis qu'Addis Abeba ne cessait de rappeler son autorité et sa souveraineté sur son territoire. Mercredi soir, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a annoncé un nouvel accord, «pour des missions d'évaluation conjointes», qui n'a donné lieu à aucun commentaire spécifique du gouvernement éthiopien. Ce dernier s'est attelé ces derniers jours à montrer sa capacité à délivrer l'aide lui-même, les services du Premier ministre ayant par exemple fait savoir hier que l'Etat serait décisionnaire du type d'aide distribuée et des zones ciblées. «La livraison de l'aide s'inscrit dans un cadre de coordination soumis à l'autorité du gouvernement fédéral», écrivent dans un communiqué les services de M. Abiy. Le texte ajoute que, pour s'assurer que «les acteurs soient protégés lorsqu'ils opèrent dans un environnement dangereux, l'accès sera coordonné en consultation avec le gouvernement fédéral».Cette précision fait écho au fait que des forces progouvernementales ont ouvert le feu, dimanche, sur une équipe de l'ONU chargée d'évaluer les conditions de sécurité au Tigré. Les autorités éthiopiennes ont déclaré que l'équipe avait «forcé des barrages» dans une zone où elle «n'était pas censée se trouver». Dans son communiqué d'hier, le gouvernement réitère que de la nourriture a été livrée à Mekele, mais aussi dans les localités d'Alamata et de Shire. La région de Shire abrite quatre camps de réfugiés érythréens qui ont fui le régime autocratique du président Issaias Afeworki. Les Nations unies affirment que les combats continuent au Tigré et s'est alarmée de «violations flagrantes des droits de l'homme» et de «discriminations» envers les Tigréens. Addis Abeba évoque vendredi «des échanges de coups de feu sporadiques». L'inquiétude grandit quant à la magnanimité d'une aide humanitaire uniquement délivrée par le gouvernement. Mercredi, lors de l'annonce d'un nouvel accord, M. Guterres a promis que celui-ci permettrait «un accès total à tout le territoire (tigréen)» mais a également insisté sur la nécessité que les opérations humanitaires soient organisées sur la base «des besoins réels et sans aucune forme de discrimination».

Hier, M. Abiy a qualifié de «campagne de désinformation» toute information selon laquelle son gouvernement ne serait pas «engagé à s'assurer que les communautés vulnérables de la région du Tigré reçoivent l'aide humanitaire nécessaire». Privé d'approvisionnement, le Tigré connaît également de sévères restrictions d'accès depuis le début du conflit et les réseaux de communications y sont encore largement hors service, ce qui rend difficile l'évaluation de la situation sur le terrain et la vérification des informations.

Les combats ont fait selon l'International Crisis Group «plusieurs milliers» de morts et près de 50.000 Tigréens se sont réfugiés au Soudan voisin.