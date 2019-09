Le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale, s’est dit prêt hier à un dialogue direct avec les émirats arabes unis, qu’il accuse de soutenir les séparatistes dans le sud du Yémen.

Face aux séparatistes, les troupes du gouvernement ont perdu ces dernières semaines le contrôle de la quasi-totalité du Yémen du sud.

L’Arabie saoudite a proposé, pour apaiser la tension dans le sud, un dialogue inter-yéménite à Jeddah et le STC s’est dit prêt à y participer. «Nous n’irons pas à la table des discussions avec ce qu’on appelle le Conseil de transition» du sud (STC - séparatistes), a déclaré le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Ahmed Maisari. «S’il doit y avoir un dialogue, ce sera avec nos frères des émirats arabes unis et sous la houlette de nos frères d’Arabie saoudite», a-t-il ajouté dans un message diffusé sur la chaîne YouTube du ministère.

Selon lui, «les émirats sont l’acteur principal et originel du conflit». Depuis 2015, une coalition menée par l’Arabie saoudite intervient au Yémen, en soutien au gouvernement et contre les rebelles Houthis, accusés par Riyadh d’être appuyés par son grand rival régional, l’Iran. Mais depuis août, un nouveau front s’est ouvert à Aden (sud), entre les forces du gouvernement et les séparatistes voulant l’indépendance du sud du Yémen. Aden, déclarée capitale provisoire du Yémen après la prise de Sanaa par les rebelles Houthis en 2014, est désormais sous le contrôle du STC.

Les séparatistes accusent depuis des années le pouvoir central de discriminer les Yéménites du sud et de répartir injustement les richesses du pays, le plus pauvre de la péninsule arabique.

La semaine dernière, le gouvernement yéménite a accusé ouvertement les émirats d’aider militairement ces séparatistes, notamment avec des raids aériens contre ses troupes. «Nous ne voulons pas discuter avec les pions, nous voulons le faire avec ceux qui les détiennent», a fustigé M. Al-Maysari.

«Nous retournerons à Aden avec leur consentement ou par la guerre. Et l’armée nationale y est prête», a-t-il prévenu.

Le conflit entre le gouvernement et les séparatistes a aggravé la crise humanitaire au Yémen, considérée comme la plus grave au monde, selon l’ONU. Des experts des Nations unies ont fait état mardi d’»une multitude de crimes de guerre» qui auraient été commis par les diverses parties en conflit.

La crise dans le sud du Yémen a également soulevé des questions concernant l’alliance entre Riyadh et son principal allié, Abou Dhabi.