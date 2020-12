Le groupe terroriste nigérian Boko Haram a revendiqué l’attaque sanglante dans la région de Diffa, dans le Sud-Est du Niger, proche du Nigeria, qui a fait au moins 27 morts. «Nous, combattants de Jama’atu Ahlissunnah lid Da’awati Wal Jihad, sous le commandement d’Abubakar Shekau, informons le monde que nous sommes responsables de l’attaque sur la ville de Diffa, en République du Niger», déclare un terroriste, recouvert d’un turban en camouflage, dans une vidéo de propagande dimanche soir. «C’est pour vous prévenir qu’à l’approche des festivités d’infidèles, il n’y aura pas de paix», annonce-t-il, à la veille des fêtes chrétiennes de Noël, souvent meurtrières au nord-est du Nigeria, bastion du groupe. Au moins 27 personnes ont été tuées, au cours de l’attaque, le jour des élections municipales et régionales. Entre 800 et 1.000 maisons ont été incendiées par les assaillants et de nombreuses personnes sont mortes brûlées vives dans une attaque particulièrement «barbare». Depuis 2016, le groupe Boko Haram est divisé en deux factions: celle d’Abubakar Shekau, le chef historique du groupe, et l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), affilié à Daesh et installé autour du lac Tchad.