Les dirigeants du mouvement Hamas et le président palestinien Mahmoud Abbas ont repris lundi au Caire le dialogue visant à mettre fin aux divisions internes et à parvenir à l'unité nationale, a indiqué un responsable du Hamas. Abdulatif al-Qanoua, porte-parole du Hamas à Ghaza, a déclaré aux journalistes que deux délégations de ce mouvement s'étaient réunies lundi au Caire pour poursuivre le dialogue de réconciliation qui y est mené depuis plus d'un mois.»Nous travaillerons à surmonter les obstacles et à résoudre certains des problèmes existants», a déclaré M. al-Qanoua. Plus tôt lundi, le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a déclaré au gouvernement palestinien lors d'une réunion en ligne qu'une délégation du Fatah se rendrait au Caire pour discuter des élections avec le Hamas. «J'espère accélérer un accord afin de fixer une date pour l'organisation d'élections consécutives et inclusives du Conseil législatif et de la Présidence afin de renforcer la vie démocratique et de mettre fin aux divisions internes», a déclaré M. Shtayyeh.

Les litiges entre les deux grands mouvements palestiniens rivaux perdurent depuis que le Hamas a pris par la violence le contrôle de la bande de Ghaza, territoire assiégé, en chassant les forces de sécurité du président Abbas. Par ailleurs, le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a averti lundi qu'Israël n'avait pas renoncé à ses projets de construction de nouvelles colonies en Palestine. M. Shtayyeh a indiqué lors d'une réunion en ligne du cabinet de l'Autorité palestinienne qu'Israël «se dépêchait d'imposer de facto une nouvelle situation sur le terrain dans les territoires palestiniens». Il a mis en garde contre «l'évolution dangereuse et sans précédent» des activités israéliennes liées à de nouvelles colonies en Cisjordanie et à Al Qods-Est. Le Premier ministre a souligné qu'un projet israélien révisé envisageait de construire un certain nombre de nouveaux logements en l'espace de dix semaines, une manoeuvre qui, a-t-il souligné, vise «à étouffer plusieurs quartiers de Cisjordanie et à les isoler d'Al Qods-Est». Israël s'est emparé de la Cisjordanie et d'Al Qods-Est en 1967, et s'est mis à y construire des colonies. Les Palestiniens maintiennent que ces constructions sont illégales et contraires au droit international.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi et son homologue palestinien Riyad al-Malki se sont entretenus lundi sur les développements concernant la cause palestinienne. Selon un communiqué du ministère jordanien des Affaires étrangères, lors de leur rencontre à Amman, la capitale jordanienne, les ministres ont souligné l'importance de mettre fin aux violations israéliennes qui ont entravé le processus d'établissement de la paix, condamnant notamment la construction de nouvelles colonies à Givat Hamatos et dans d'autres secteurs. Les ministres ont demandé des négociations sérieuses et efficaces pour mettre fin au conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à deux Etats, conduisant à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, souverain et viable. De son côté, M. Safadi a souligné les efforts de la Jordanie pour encourager le soutien financier fourni par les partenaires internationaux à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Le responsable palestinien a pour sa part exprimé sa gratitude à la Jordanie pour son soutien à la question palestinienne, soulignant le rôle clé du royaume Hachémite dans la protection des Lieux saints à Jérusalem.