Le Japon reçoit cette semaine des dizaines de dirigeants d’Afrique pour tenter de renforcer la présence de ses entreprises sur ce continent riche en ressources naturelles et en pleine croissance, face à une Chine de plus en plus conquérante. Pour le Premier ministre, Shinzo Abe, cette septième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad) co-organisée avec l’ONU, la Banque mondiale et l’Union africaine depuis 1993, doit permettre au Japon «d’engager une action conséquente» sur le continent. Mais la Chine, qui lui a emboîté le pas avec sa propre conférence, le dépasse à présent largement par les sommes qu’elle engage:

60 milliards de dollars en nouveaux financements promis au cours du dernier sommet Chine-Afrique, le double exactement des engagements de la dernière Ticad, en 2016.

Le pays du soleil levant ne devrait cependant pas faire, de mercredi à vendredi, à Yokohama, au sud-ouest de la capitale nippone, la course aux chiffres. Il choisit de se distinguer plutôt en affichant une volonté d’accompagner ses investissements «de qualité» d’un «développement des ressources humaines» locales et d’en limiter le fardeau en termes d’endettement, dans une comparaison à peine voilée avec son grand voisin et concurrent asiatique. Le faramineux projet d’infrastructures «Nouvelles routes de la soie» lancé en 2013 par Pékin pour connecter l’Asie, l’Europe et l’Afrique à la Chine, a été accusé de favoriser les entreprises et ouvriers chinois au détriment des économies locales, d’enferrer les pays hôtes dans la dette et de ne pas tenir compte des droits humains et de l’environnement. La Ticad est une bonne occasion pour le Japon d’envoyer un message sur «ses prêts pratiques et bien planifiés», estime Sawaka Takazaki, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique de l’agence publique japonaise de promotion du commerce extérieur (Jetro).

Tokyo devrait, entre autres, annoncer cette semaine, un prêt de 400 milliards de yens (3,4 milliards d’euros) pour financer des énergies renouvelables, dont l’extension d’équipements éoliens en Egypte et des unités géothermiques au Kenya ou à Djibouti. L’état japonais et la Banque africaine de développement devraient aussi annoncer conjointement des projets de plus de 300 milliards de yens pour des infrastructures «transparentes et de qualité», indique le Nikkei.

Quant aux exportations nippones vers l’Afrique, elles ont chuté de plus de 27% depuis 2008 tandis que celles de la Chine ont fait un bond de près de 50% sur la dernière décennie, selon la même source. Parmi les dirigeants présents, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, représente le chef de l’état, Abdelkader Bensalah. Il est accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. Sont également de la partie le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Plus de 150 entreprises japonaises tiendront une exposition en marge des rencontres officielles.