Après quelques signes de relatif apaisement, en marge de la tenue du sommet du G7 à Biarritz, la question du nucléaire iranien cristallise de nouveau l’attention et la tension au point qu’on redoute un retour au point zéro, après des crises qui ont duré près de 20 ans et des négociations particulièrement difficiles pendant deux ans et des poussières. Réagissant aux dernières sorties du président iranien Hassan Rohani, affirmant tout d’abord que son pays se prépare inéluctablement à la troisième partie du désengagement de l’accord de Vienne, conclu en 2015, puis balayant purement et simplement les attentes en annonçant que Téhéran va se désengager totalement du pacte, le président français Emmanuel macron qui a déployé d’intenses efforts pour tenter de rapprocher les points de vue des Etats-Unis et de l’Iran depuis plusieurs mois et plus encore ces dernières semaines a cru utile et nécessaire de rassurer sur le fait que « le dialogue se poursuit toujours ».

Mais la question est désormais de savoir de quel dialogue il s’agit et pour quoi faire ? Ni la France ni ses partenaires européens, cosignataires du document de Vienne, n’ont les moyens d’infléchir la position du président américain Donald Trump et encore moins ceux de passer outre les sanctions qu’il n’a pas cessé de durcir et de multiplier depuis l’annonce du retrait de l’Accord. Macron a beau multiplier les entretiens téléphoniques avec Trump, celui-ci n’a pas manqué dès son arrivée à Biarritz de lui rappeler que « personne n’a le droit de parler au nom des Etats-Unis ».

Une façon peu diplomatique de lui signifier que son effort diplomatique est vain et que seul la reddition de Téhéran intéresse Washington et ses alliés israélien et saoudien. Les entretiens téléphoniques peuvent durer « dans la continuité des échanges réguliers » que les deux hommes ont eu ces derniers mois, l’espoir d’une solution conforme à l’esprit de l’Accord de Vienne n’est plus qu’une illusion dont les dirigeants iraniens ne veulent plus entendre parler.

Signe que les tensions vont sans doute croître entre les deux pays ennemis, sans que l’Europe parvienne à dessiner de manière claire et effective sa position vis-à-vis de l’un et de l’autre. Trump a cru comprendre à Biarritz que l’Iran était prêt aux concessions qu’il exige depuis plus d’un an et, de ce fait, il a consenti à l’idée d’une rencontre avec son homologue Hassan Rohani. C’était jouer avec les calculs et les arrière-pensées des deux belligérants qui n’ont aucun intérêt, pour l’un comme pour l’autre, de concéder et encore plus de céder un pouce quelconque sur le terrain des conditions préalables.

C’est pour cette raison que cette semaine, le président Rohani a jugé indispensable de lever toute équivoque en excluant toute négociation bilatérale avec les Etats-Unis. Tout au plus, a-t-il indiqué, l’Iran accepterait de siéger avec Washington dans le cadre déjà établi des pourparlers de Vienne d’où est venu l’Accord déchiré par Donald Trump, aussitôt après son entrée à la Maison-Blanche. « Nous l’avons dit plusieurs fois et nous le répétons : aucune décision (n’a été prise) de tenir des négociations bilatérales avec les Etats-Unis », a martelé le chef de l’Etat iranien qui ajoute que c’est là un choix « par principe ». Dans de telles conditions, il apparaît difficile d’imaginer un retournement de situation spectaculaire comme semble y croire le président français qui poursuit une tenace et solitaire course contre la montre dont beaucoup pensent, à juste titre, qu’elle est surtout une course désespérée.