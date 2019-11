L’opposition travailliste a accusé hier les conservateurs de mener des «négociations secrètes» avec les états-Unis pour «vendre» à des compagnies américaines le système de santé britannique gratuit, dans le cadre d’un futur accord commercial post- Brexit, des accusations aussitôt vigoureusement démenties. à deux semaines des législatives anticipées, le chef du Labour, Jeremy Corbyn, a brandi devant la presse 450 pages de documents faisant état, selon lui, de six séances de négociations depuis 2017, à Washington et Londres, entre représentants britanniques et américains sur leurs relations commerciales, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. «Ces documents confirment que les états-Unis exigent que le service national de santé (NHS, ndlr) soit sur la table des négociations commerciales», a-t-il affirmé. «Nous disposons maintenant de preuves qu’avec Boris Johnson, le NHS est sur la table et sera à vendre.» «Il est ici question de négociations secrètes pour un accord avec Donald Trump après le Brexit, un accord qui va définir l’avenir de notre pays», a-t-il ajouté. «Ces élections sont désormais un combat pour la survie de notre service national de santé en tant que service public, gratuit pour tous», a insisté M. Corbyn. La ministre conservatrice du Commerce international, Liz Truss, a vigoureusement contre-attaqué. «Jeremy Corbyn commence à désespérer et ment complètement au public sur le contenu de ces documents. Il a toujours cru aux théories du complot - ce qui explique pourquoi il a échoué à s’attaquer au fléau de l’antisémitisme dans son parti», a-t-elle taclé dans un communiqué.»Notre service public de santé n’est pas sur la table des négociations», a aussi assuré le Premier ministre, Boris Johnson, sur Twitter.