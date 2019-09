Le Liban a exposé jeudi deux drones lancés par Israël sur la banlieue sud de Beyrouth, détaillant le modus operandi de l’opération. Le ministre de la Défense libanais, Elias Bou Saab a dit ne pas être en mesure d’identifier la cible exacte de «l’agression», qui s’est déroulée peu avant l’aube le 25 août. Cette agression est intervenue quelques heures après des frappes aériennes menées par Israël en Syrie voisine. Lors d’une conférence de presse, Elias Bou Saab, a exhibé le premier appareil, qui avait chuté sur la banlieue sud de Beyrouth, et les restes du second, qui avait explosé dans les airs. Les informations récupérées sur le premier ont permis de déterminer que le «lancement» de l’appareil s’était fait à un peu plus de 4 kilomètres des côtes libanaises. Selon lui, le drone était piloté par l’intermédiaire d’un autre drone «de plus grande taille», qui se trouvait dans le secteur. Pour rejoindre sa cible, le premier drone, chargé de 4,5 kg d’explosifs, a traversé le secteur de Jenah, dans la banlieue sud, près de l’aéroport de Beyrouth, d’après le ministre.»Pour la première fois, des drones chargés d’explosifs ont survolé l’aéroport, mis en danger l’aviation civile et explosé dans les rues de la banlieue de Beyrouth», a-t-il affirmé, estimant que l’incident était «la violation la plus grave» par Israël de la résolution 1701 de l’ONU, mettant fin à la dernière agression israélienne en 2006 contre le Liban, avec plus de 1.200 morts, en majorité des civils.