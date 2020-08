Le Liban s’est reconfiné hier, confronté comme de nombreux autres pays à travers le monde à une flambée de nouveaux cas de coronavirus, qui menace aussi selon la Banque mondiale de faire basculer

100 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté. Au Liban, qui affronte des taux records de contaminations et des hôpitaux débordés par les malades du Covid-19 et les blessés de la gigantesque explosion du 4 août au port de Beyrouth, un reconfinement décrété par les autorités est entré en vigueur, hier, pour plus de deux semaines. Il est assorti d’un couvre-feu quotidien de 18h00 à 06h00 locales. Prévues jusqu’au 7 septembre, ces mesures ne concernent pas les quartiers sinistrés par l’explosion meurtrière. Le pays, qui a recensé officiellement jusqu’à présent au moins 9.758 cas de coronavirus, dont 107 décès, est «au bord du gouffre», avait averti le ministre de la Santé Hamad Hassan.