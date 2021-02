Le Libanais Anis Naccache, célèbre pour son rôle dans la résistance au sionisme international dans les années 1970, est décédé dernièrement à Damas des suites du coronavirus, a rapporté l'agence de presse syrienne Sana. Présenté par Sana comme un militant, Naccache était autrefois considéré comme le bras droit de Carlos qui purge toujours une peine de prison à perpétuité en France. Naccache est décédé «dans un hôpital de Damas, à l'âge de 70 ans», a rapporté l'agence officielle syrienne, après son admission en soins intensifs.»Son état de santé s'était dégradé après sa contamination au coronavirus.» La chaîne d'information panarabe Al-Mayadeen, où il était souvent reçu en tant que commentateur, a indiqué que sa dépouille serait transférée mardi dernier à Beyrouth, où il doit être enterré. L'ancien activiste de gauche, qui, adolescent, avait rallié le mouvement palestinien Fatah au Liban, avait combattu les forces israéliennes au moment de la guerre civile libanaise (1975-1990). Avec Carlos (Illich Ramirez Sanchez), il avait pris part en 1975 à la prise d'otages des ministres de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) à Vienne, planifiée par le fondateur du groupuscule palestinien «Septembre noir». Lors de cette opération, le commando avait tué trois personnes avant de prendre en otage 70 personnes, dont 11 ministres. Anis Naccache avait été condamné en 1980 à la réclusion à perpétuité après une tentative d'assassinat manquée, près de Paris, de Chapour Bakhtiar, dernier Premier ministre du Chah d'Iran. Naccache, dont le cas a été pendant dix ans au coeur d'un bras de fer entre Paris et Téhéran, avait été gracié en 1990 par le président François Mitterrand et expulsé vers l'Iran. Ces dernières années, il était souvent invité en tant que commentateur sur les plateaux de télévisions pro-iraniens, à l'instar de la chaîne Al-Manar du mouvement chiite libanais Hezbollah, ou encore Al-Mayadeen. Connu pour son soutien au gouvernement du président Bachar al-Assad, Naccache «a joué, jusqu'au milieu des années 1990, un rôle important dans la coordination entre la direction de la révolution palestinienne et celle de la révolution islamique d'Iran», rappelle Sana.