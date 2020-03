Fini les abonnements et autres tickets: le Luxembourg est passé, hier, à la gratuité des transports publics, une première mondiale pour tout un pays. Les distributeurs de billets vont progressivement être retirés mais dans les gares, des points de vente destinés aux tickets internationaux et de première classe pour le train au Luxembourg (seule exception à la gratuité) vont rester en place. A la gare centrale, samedi était le dernier jour d’ouverture du guichet. Les agents doivent être reclassés ce qui n’empêche pas une certaine anxiété. «On ne sait pas encore ce qu’on va devenir. Tous les agents de mobilité des transports publics s’inquiètent. Ce n’est pas encore clair», confie l’un d’eux. Quelque 40% des ménages utilisent les transports publics au Luxembourg et la gratuité, vantée par le gouvernement comme «une mesure sociale», représentera une économie estimée à environ 100 euros d’économie en moyenne par foyer et par an.