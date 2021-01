Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est attendu vendredi à Ouagadougou où il aura un entretien avec le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, a indiqué une source diplomatique. Il devrait aborder avec M. Kaboré, nouvellement réélu, les questions relatives à la lutte contre le terrorisme dans le cadre du suivi des sommets de Pau et de Nouakchott et de la Coalition pour le Sahel. Les deux hommes parleront aussi d'une coopération bilatérale très intense, notamment en matière de développement économique et social, a précisé dans un communiqué le ministère français des Affaires étrangères.