La crise multidimensionnelle du Mali a atteint un seuil critique, et la gestion de la transition interpelle l'ensemble des pays voisins dont l'Algérie qui ne saurait ignorer l'impact de cette crise sur ses frontières, aussi bien en terme sécuritaire que sur le plan des menaces annexes comme les trafics en tous genres et le drame des migrants. C'est une raison nécessaire et suffisante pour que l'armée algérienne assume sa mission naturelle de surveillance et de protection du territoire national. Ce qui n'a jamais empêché le pays d'oeuvrer, au plan diplomatique, à un soutien agissant des peuples frères, en vue de restaurer la paix et la sécurité dans la région. C'est en fonction de cette donne qu'il convient d'aborder les «allégations tendancieuses» de certaines parties et de certains médias maliens qui ont, régulièrement, cherché à jeter de l'huile sur le feu, au risque d'embraser leur propre refuge. C'est ainsi qu'ils ont, depuis des semaines, fait résonner les tambours sur une prétendue «caducité» de l'Accord de paix issu du Processus d'Alger, dénoncé avec une véhémence suspecte le «ballet diplomatique» chez le président de transition, Bah N'Dah, auquel ils reprochent plus ou moins explicitement d'avoir accueilli les demandes de mise en application de cet Accord de paix. Pire, ils se croient investis pour prévenir les «autorités de Bamako» qu'ils appellent à «faire extrêmement attention à cet accord de partition de notre pays». Ou ils sont mal informés des dispositions du document concerné, ou leur mauvaise foi est aussi aiguë que leur approche des réalités maliennes.

L'Algérie, disent-ils, «n'est pas sincère avec notre pays» et «on comprend les va-et-vient des personnalités algériennes, à Bamako.

Le 23 septembre 2020, l'Algérie a dressé des bornes sur une partie du territoire malien au moment où ses diplomates entreprennent des démarches auprès des nouvelles autorités maliennes pour l'application de l'Accord d'Alger. Ils feignent d'ignorer que, depuis l'indépendance, le Mali, pays voisin et frère, a vécu quatre rebellions armées pour l'apaisement desquelles l'Algérie s'est sans relâche impliquée, même s'il faut déplorer, et ils peuvent feindre de l'ignorer aussi, tous les accords intervenus en 1964, 1992, 2006 et 2013, n'ont jamais été réellement appliqués. Et ce n'est pas avec cet argument risible selon lequel les mouvements touaregs de la CMA «ne sont pas soutenus par l'ensemble de la population au nord du Mali» qu'on peut prétendre oeuvrer pour le bien du Mali dans son ensemble, loin s'en faut. Et quand on prétend dénoncer les intérêts particuliers et tribaux, il faut prendre garde à ne pas dévoiler ses propres motivations qui en portent le stigmate indélébile. Au final, il suffit de leur rappeler que, dans ces contrées où vivent des communautés rompues aux conditions du désert, les caravanes passent, toujours.