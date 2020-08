Le mouvement qui a mobilisé contre le président malien jusqu'à ce que des officiers le renversent en août a proposé dans la nuit de samedi à dimanche aux militaires désormais au pouvoir une transition de

18 à 24 mois, a dit un de ses dirigeants.

Les militaires ont reçu les représentants du Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) samedi soir après que ceux-ci les eurent accusés de les tenir à l'écart de la future transition censée conduire à un retour des civils au pouvoir.

Les colonels ont promis cette transition, d'une durée encore non fixée, et le M5 réclame d'en être, avec les militaires, le protagoniste principal, à la mesure du rôle qu'il a joué dans la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, dit «IBK», le 18 août.

Militaires et responsables maliens, communauté internationale et experts se divisent sur la durée que devrait avoir cette transition et qui devrait être à sa tête. La junte a proposé initialement une transition de 3 ans, sous la conduite d'un militaire, avant d'abaisser la durée à 2 ans et de se dire ouverte sur son chef.

La Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao), qui fait pression pour un retour rapide à l'ordre civil et a imposé un embargo au pays pauvre et enclavé, réclame une transition d'un an maximum dirigée par un civil.

Par ailleurs, la ministre française des Armées Florence Parly, dont le pays est un partenaire essentiel du Mali et des pays sahéliens avec le déploiement de plus de 5.000 hommes dans la sous-région pour combattre la propagation terroriste, a déclaré, hier, que la transition devait être une «affaire de mois».

Les représentants du M5 ont remis samedi soir aux militaires leur document sur la transition. Celui-ci n'a pas été publié. Mais le M5 propose «une transition de 18 à 24 mois» avec des civils à la tête d'une présidence, d'un gouvernement et d'une assemblée de transition, a dit un de ses dirigeants, Choguel Maïga.

Le M5 propose par ailleurs «un comité de suivi et de surveillance de la transition qui sera majoritairement composé de membres de la junte et du M5», a-t-il dit, sans que l'articulation entre ce comité et le gouvernement de transition apparaisse clairement.

La France a appelé la junte militaire à organiser «rapidement» une transition vers un pouvoir civil au Mali, après le coup d'Etat du 18 août, l'avertissant que cela profiterait sinon aux «terroristes» qui sévissent dans le pays.

«Il faut que cette transition se fasse rapidement (...) car si cela ne se faisait pas, alors le risque c'est que tout cela profite d'abord aux terroristes», a déclaré la ministre des Armées Florence Parly dans une émission de radio et télévision, alors que la France est activement engagée dans la lutte antiterroriste dans le Sahel.