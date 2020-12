Mettant la menace à exécution, la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) vient d'annoncer, hier, dans un communiqué, son retrait «pur et simple» du Conseil national de la transition, mis en place au prix d'un laborieux processus, mercredi dernier, une information rapportée par les médias locaux. Précédemment, la CMA avait vivement critiqué la composante de ce Conseil, déplorant la part «insignifiante» qui lui a été consentie malgré «tous les gages précédemment obtenus». Le nouveau «Parlement» chargé de légiférer pour la période de transition que vit le Mali comprend 121 membres CNT, qui compte 121 sièges et il regroupe des partis politiques, des représentants de la société civile, des syndicats et des militaires. Il a tenu sa séance inaugurale à Bamako, pour élire son président. Seul candidat, le colonel Malick Diaw a donc été élu par acclamation. Depuis plusieurs semaines, son nom circulait déjà sur les réseaux sociaux comme probable président du conseil, une rumeur confirmée par son élection.

La mise en place de cet organe législatif découle des dispositions de la charte de la transition, élaborée au lendemain du putsch qui a entraîné le départ de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita. Les responsables militaires ont remis le pouvoir en octobre à un gouvernement intérimaire, censé diriger le pays pendant une durée maximale de 18 mois, suivie de l'organisation de nouvelles élections présidentielle et législatives. Avec le CNT, et après la désignation d'un Premier ministre et d'un gouvernement, en octobre dernier, le Mali se dote de l'ultime organe législatif dont il a besoin pour conduire la transition, jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel.

Mais si la situation politique connaît des changements positifs, il n'en va pas de même du contexte sécuritaire, les groupes terroristes continuant à exercer une menace sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans la région dite des trois frontières. Ministres et chefs militaires français défilent sans cesse à Bamako et, jeudi dernier, c'est le chef d'état-major des armées françaises, le général François Lecointre, qui a effectué une visite de deux jours pour évaluer les opérations antiterroristes et rencontrer les nouvelles autorités maliennes, quatre mois après le coup d'Etat militaire. Il était passé, d'abord, par Gao où se trouve un camp important de la force française Barkhane qui intervient dans la région sahélienne contre les groupes terroristes qui activent aussi bien au Mali qu'au Burkina et au Tchad.

Reportée en raison de la pandémie de Covid-19, cette visite, prévue en octobre, s'inscrit dans le «cadre traditionnel» des déplacements des responsables militaires sur «les théâtres d'opération des armées françaises», a indiqué un communiqué de l'ambassade de France à Bamako. Des entretiens étaient également au programme avec les «plus hautes autorités politiques et militaires maliennes» ainsi qu'avec les dirigeants de la mission de l'ONU au Mali (Minusma).Nul doute que, parmi les divers sujets abordés, il aura été question du retour de Barkhane, forte de plus de 5000 hommes, aux effectifs antérieurs, comme l'a d'ailleurs annoncé, fin novembre, le président français Emmanuel Macron.