Le constat de l'ancien émissaire de l'ONU au Sahara occidental, Christopher Ross, est édifiant et sans appel. Il confirme ce que l'on savait depuis bien longtemps, alors que la communauté internationale fermait les yeux, pudiquement, sur les comportements inqualifiables du Maroc, soutenu par des puissances au sein même du Conseil de sécurité ainsi que par le lobbying sioniste international. Pour Christopher Ross, le Maroc a fait preuve d' «un manque de respect» envers les différents envoyés spéciaux de l'ONU au Sahara occidental et il a sans cesse «entravé» leurs efforts pour réaliser la mission dévolue à la Minurso. En se confiant ainsi sur sa page Facebook, Christopher Ross, qui a servi de médiateur de l'ONU pour le Sahara occidental entre 2009 et 2017, confirme également qu'un autre ancien émissaire de l'ONU, Horst Kohler, n'a pas démissionné de son poste pour des raisons de santé mais bien «parce qu'il était dégoûté par le manque de respect, du côté marocain, et les efforts déployés pour entraver son travail comme cela a été le cas pour moi». Ce faisant, il aurait pu, de bonne foi, ajouter que tel a été le cas pour James Baker puisque celui, à l'instar de tous les autres émissaires onusiens, n'a eu d'autre choix que celui de jeter l'éponge. Christopher rappelle, à ce sujet, que James Baker a démissionné en 2004 lorsque le Maroc avait annoncé qu'une solution impliquant un référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui était soi-disant «une atteinte à sa souveraineté». Le royaume marocain avait pourtant accepté la solution du référendum en 1991, souligne l'ancien diplomate américain qui laisse entendre que cette volte-face résulte du fait accompli obtenu après avoir surmonté la menace d'une débâcle face à l'armée sahraouie.

Ainsi, Christopher Ross en arrive-t-il à la conclusion pertinente selon laquelle le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est réellement à la recherche d'un nouvel émissaire pour le règlement du conflit au Sahara occidental, mais, ajoute-t-il, «tous ceux qui ont été approchés, jusqu'ici, ont hésité, probablement, parce qu'ils savent que le Maroc cherche, en réalité, quelqu'un qui soit susceptible de devenir son avocat plutôt que de rester neutre». Mesurant les enjeux et les risques actuels pour l'ensemble de la région maghrébine, Ross a critiqué la décision du président américain sortant, reconnaissant la prétendue «souveraineté» marocaine sur le Sahara occidental. Il s'agit là, dit-il d'une «décision insensée et irréfléchie (qui) va à l'encontre de l'engagement des Etats-Unis à l'égard des principes de l'annexion de territoires par la force et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tous deux inscrits dans la Charte des Nations unies...Il est vrai que nous avons ignoré ces principes en ce qui concerne Israël et d'autres, mais cela n'exonère pas de les ignorer au Sahara occidental et d'encourir des coûts importants, en termes de stabilité et de sécurité régionales et de nos relations avec l'Algérie», avertit le diplomate américain très au fait des dossiers qui concernent la région. Pour lui, cette décision de Trump est dangereuse car elle peut «dissuader le Sahara occidental de rester dans le processus de négociation», en même temps qu'elle impacte négativement les relations américaines «avec l'Algérie qui soutient le droit du peuple sahraoui de décider de son avenir, à travers un référendum». Ainsi, prévient-il avec beaucoup de lucidité, la décision du président sortant constitue, bel et bien, une grave dérive qui compromet les liens entre l'Algérie et les Etats-Unis, tant au plan «énergétique et commercial (qu') en matière de coopération sécuritaire et militaire». C'est, souligne encore Ross, une porte ouverte aux «tensions, à l'instabilité et à la désunion» dans la région.

Evoquant la capacité démontrée du Front Polisario à faire «fonctionner un gouvernement, de manière organisée», Chistopher Ross critique les discours mettant en doute la dynamique de la RASD. Il entend par-là faire échec aux sphères sionistes pro marocaines à Washington qui prêchent qu'un «Etat indépendant au Sahara occidental serait un autre mini-Etat failli». Et pour balayer tous les arguments erronés, il souligne les richesses importantes du Sahara occidental (phosphate, ressources halieutiques, métaux précieux, potentiel touristique) avant d'asséner l'argument massue selon lequel le Front Polisario sera, sans nul doute un partenaire majeur de la lutte anti terroriste, dans la mesure où il bénéficie déjà du soutien d'autres pays qui sont aux côtés de l'armée sahraouie en progression constante. Avec cet exposé remarquable d'intégrité et de lucidité, Christopher prend date dans la gestion onusienne d'un dossier que le Maroc n'a jamais cessé de pourrir pour rendre impossible son aboutissement, alors que la volonté du peuple sahraoui demeure, elle, inébranlable.