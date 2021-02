Les manoeuvres habituelles du Maroc sont devenues si grossières qu'elles ne trompent plus grand monde et c'est ce qui s'est passé lors du 34ème sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA). La question sahraouie y a enregistré, en effet, «une double victoire», puisque le sommet a, non seulement, réaffirmé la souveraineté de la RASD sur tout le territoire du Sahara occidental mais il a, aussi et surtout, rejeté en bloc les prétentions du royaume marocain de «transférer» des projets d'infrastructure à destination de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), en passant par le territoire illégalement occupé du Sahara occidental. Ce faisant, l'UA a sévèrement appelé ses Etats membres au strict respect des frontières et de l'intégrité territoriale de chacun. Un message on ne peut plus limpide mais dont on imagine qu'il a été ressenti, par le royaume marocain, comme une douche froide, de surcroît en pleine pandémie. Dans sa résolution, l'UA a bien renvoyé la question des deux projets à l'attention d'un sous-comité du Comité des représentants permanents, à charge pour eux d'obtenir l'approbation du gouvernement sahraoui, seul habilité à statuer sur une telle démarche. Cette défaite marocaine vient confirmer que la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire sahraoui, en attente de décolonisation, est en train de prendre l'eau, après le tragi-comique épisode de sa «reconnaissance» par l'administration du président sortant américain, Donald Trump, suite au marchandage d'une normalisation soudaine avec l'Etat sioniste. Bon gré mal gré, et quelles que soient les manoeuvres dilatoires que mène le royaume marocain, depuis des décennies, le droit du peuple sahraoui s'impose de lui-même, au regard de la communauté internationale et, plus encore, désormais, au gré de l'Union africaine qui entend assumer sa responsabilité face au conflit impliquant deux Etats membres, dont l'un est fondateur. A cet égard, nombreux sont ceux qui considèrent que Trump et Netanyahu ont vendu à Mohamed VI de la fumée et rien de plus! Comme un «malheur» n'arrive jamais seul, celui du Maroc s'est accompagné d'un retentissant échec de ses candidatures à un poste de commissaire au sein de l'UA, les cinq prétendants qu'il a alignés se retrouvant tous exclus et n'ayant d'autre sort que celui de rentrer bredouilles. Du jamais-vu dans l'histoire de l'organisation panafricaine, y compris dans sa version historique (OUA). Un tel message devrait être entendu par le royaume marocain dont la propagande grossière consiste à offrir une fausse image et à acheter le droit de vote de certains Etats moyennant des engagements contre nature. S'agissant des questions de conflit, de paix et de sécurité et des questions économiques, ayant fait l'objet d'un sommet extraordinaire, en décembre dernier, sous le thème «Faire taire les armes», l'UA a pris en compte les décisions prises au profit du Conseil de paix et de sécurité (CPS), chargé de parvenir, avec la RASD et le Royaume du Maroc, à une solution pacifique et à un nouveau cessez-le-feu fondé sur le respect des droits du peuple sahraoui et des principes et objectifs de l'Union africaine, ainsi que des décisions de l'organisation continentale et des Nations unies. Lequel CPS devrait tenir, en ce sens, une réunion dans les prochaines semaines...