Des défenseurs des droits de l’homme et des universitaires en Australie, s’inquiètent d’une ingérence marocaine, après l’annulation, à Sydney, d’un débat sur le Sahara occidental que devait animer l’activiste sahraoui Tekber Ahmed Saleh, le 25 septembre courant. Ils ont dénoncé « un précèdent dangereux « , selon le journal The Guardian. L’université de Sydney, qui devait accueillir ce débat, a annulé l’événement sous prétexte que l’activiste était déjà intervenu 20 jours plus tôt sur la même thématique. D’après The Guardian, l’évènement, parrainé par le centre de droit international de l’université de Sydney, affichait complet bien avant son annulation. Les organisateurs ont tenté ensuite de transférer la rencontre à l’université de technologie de Sydney. Les défenseurs australiens des droits de l’homme, outrés par cette décision, affirment que la conférence a été annulée suite à une pression de l’ambassade du Maroc qui dans une lettre au rectorat, a protesté contre l’autorisation accordée à cet événement. Une intervention que l’université n’a pu démentir puisqu’elle y a donné suite sans tarder en annulant purement et simplement la réunion. L’ambassade du Maroc avait, en effet « exprimé son inquiétude quant au libellé de l’événement », publié sur le site web de l’université. Qualifiée de « grave ingérence » par des syndicats et des universitaires australiens, ce précédent est d’autant plus dangereux que l’Australie fait face, selon The Guardian, au problème de parrainages d’instituts de recherche par des gouvernements étrangers.