Le septième Sommet des pays du sud de l’Union européenne (Med7), réuni jeudi à Ajaccio en Corse, sous présidence française, a appelé à un partenariat euro-méditerranéen renouvelé. Ce partenariat méridional renouvelé doit viser à consolider davantage la relation euro-méditerranéenne, notamment en renforçant l’Union pour la Méditerranée, en consolidant le dialogue 5 + 5 et en promouvant les acquis du Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale, soulignent, dans leur déclaration finale, les chefs d’Etat ou de gouvernement des sept pays du Sud de l’Europe, membres de cette alliance (France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Malte et Chypre). Présidé par Emmanuel Macron, le sommet de quelques heures, qui s’est tenu pour la première fois en France, a été principalement consacré aux questions méditerranéennes, aux tensions en Méditerranée orientale, à la relation entre l’UE et la Turquie, ainsi qu’aux grands enjeux de la rentrée que sont le plan de relance européen, le climat, le Brexit et les migrations. Selon le MED7, le partenariat euro-méditerranéen renouvelé «doit s’appuyer sur un agenda politique positif, axé sur le développement de coopérations concrètes sur des thèmes d’intérêt commun». Il doit également permettre de trouver des moyens créatifs et constructifs de gérer les biens communs euro-méditerranéens et d’aborder les questions d’intérêt commun, notamment l’accès et la gestion durable des ressources naturelles.

Les pays membres du MED7 ont également souligné que face à la crise sans précédent provoquée par la pandémie de Covid-19, la multiplication des crises régionales et l’escalade des tensions en Méditerranée, «il est plus que jamais indispensable de construire une Europe unie et solidaire, capable de relever tous les défis auxquels elle est confrontée et de défendre les intérêts, la souveraineté et les droits souverains de l’Union européenne et de ses Etats membres avec force et détermination». Dans ce contexte, ils se sont dit favorables à des sanctions économiques supplémentaires contre la Turquie si cette dernière persistait dans ses actions unilatérales en Méditerranée orientales, où les tensions sont vives. «Nous soutenons que si la Turquie ne progresse pas sur la voie du dialogue et ne met pas un terme à ses activités unilatérales, l’UE est prête à élaborer une liste de mesures restrictives supplémentaires qui pourraient être évoquées lors du Conseil européen des 24 et 25 septembre 2020», ont-ils affirmé.

S’agissant du Sahel et compte tenu du fait que l’insécurité dans la zone sahélo-saharienne a un impact direct sur la situation sécuritaire en Méditerranée, les pays du MED7 soulignent qu’une attention particulière devra être accordée à cette région, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la traite et le trafic d’êtres humains qui contribuent à la migration irrégulière. Concernant la crise libyenne, les pays membres du MED7 affirment que la situation instable en Libye représente une menace pour la stabilité du pays et de toute la région, y compris l’Union européenne, et contribue à l’aggravation de la menace terroriste et à la traite et au trafic d’êtres humains. Ils ont rappelé dans ce contexte «la nécessité pour l’UE de faire tout son possible pour contribuer aux efforts de stabilisation de la Libye». Pour les pays du MED7, «il n’existe pas de solution militaire à la crise». Ils ont exhorté les parties au conflit à convenir d’un cessez-le-feu et à se réengager dans le dialogue politique sous l’égide de l’ONU. En ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient, le MED7 affirme que «seule une solution négociée pour l’établissement de deux Etats vivant en paix et en sécurité le long de frontières sûres et reconnues, et sur la base de paramètres convenus et du droit international, peut conduire à une paix juste et durable dans la région». Le MED7 ou Euromed 7, est une alliance informelle de pays du sud de l’Europe qui vise à réaliser des projets communs sur diverses thématiques autour de la politique économique, sociale, migratoire ou encore de défense. Ses différents sommets permettent de faire entendre, à l’échelle européenne, la voix des pays méditerranéens qui représentent près de 40% du PIB global de l’UE.